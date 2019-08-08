Что значит быть хорошим родителем? Как заставить ребенка сесть за уроки? Как воспитать девочку, чтобы она стала маминой помощницей, а из мальчишки вырос целеустремленный мужчина? На эти и другие вопросы отвечают в школе разумного родительства, которая проводит занятия в четырех районах на севере столицы - Дмитровском, Бескудниковском, Восточном и Западном Дегунино.

"На этих занятиях родители знакомятся с психологическими приемами и упражнениями, которые помогут им наладить отношения со своим ребенком, справиться с его негативом и упрямством", - рассказала "РГ" кандидат психологических наук и вице-президент Ассоциации практических психологов и коучей Армине Воронова.

За секретами правильного воспитания родители обращаются к психологам редко, а если и приходят, то уже с назревшим конфликтом, с которым сложно справиться самостоятельно. Чаще всего трудности возникают в период детского кризиса, который может начаться в первый год жизни ребенка, в три года или семь лет, ну и, конечно, в подростковом возрасте. "В этот период у детей может нарастать агрессия или наоборот они становятся нерешительными, застенчивыми, несамостоятельными. Родители сразу впадают в панику: почему еще вчера все было хорошо, а сегодня ребенка будто подменили? Психолог помогает не только разрешить конфликтные ситуации, но и в некоторых случаях - предотвратить их", - добавляет Воронова.

На занятии, которое прошло в библиотеке N38, прозвучал интересный вопрос: послушный ребенок - это хорошо? А вот и нет, считают сами родители. "Если ребенок еще и пассивный, то это приведет в будущем к равнодушию, а значит он не сможет вырасти успешным, устроиться на престижную работу и хорошо зарабатывать", - ответила из зала мама-опекун. Но послушный ребенок или нет, а задача родителей - не ограничивать его инициативу, давая право самостоятельно делать выбор в той или иной ситуации. А чаще всего получается наоборот - взрослые смотрят на детей свысока. Попытки воплотить в детях свои несбывшиеся мечты, родительские "сценарии", как правило, к хорошему не приводят. Также родители часто критикуют своих детей, сравнивая их с другими. В результате у ребенка нет веры в себя.

На занятиях родителей учат приемам и упражнениям, которые помогут наладить отношения со своим ребенком, справиться с его негативом

Если ребенок плохо учится, не нужно постоянно приводить ему в пример отличника одноклассника. Еще хуже, если малыш слышит от родителей, что очередная тройка в дневнике грозит ему в будущем профессией дворника. Правильнее будет обратить внимание ребенка на его успехи "до" и "после", к примеру: "в прошлом году ты и двух слов связать не мог, а теперь у тебя отличные сочинения получаются".

"Моя дочка спортсменка, в школе учится хорошо, в свободное время занимается вокалом, но вот помощи по дому от нее никакой", - жалуется москвичка Ирина Мазина. В этой ситуации важна последовательность в воспитании, говорит психолог: "Если один раз сказать ребенку, что в доме правило - ложиться спать в 21.00, а на следующий день разрешить лечь в 22.00, то толку от правил не будет, а ребенок начнет манипулировать взрослым". Также родителям важно показывать и положительный пример.

Справка "РГ"

Когда пройдут ближайшие занятия для родителей: 13 и 27 августа с 15.00 до 16.00 - Центр помощи семьи и детям, Карельский бульвар, 21, к. 1.

13 и 27 августа с 17.00 до 18.00 - Центр помощи семьи и детям, ул. 800-летия Москвы, 30.

20 августа с 15.00 до 16.00 - библиотека N38, Дмитровское ш., 66.

6 и 20 августа с 17.00 до 18.00 - Центр помощи семьи и детям, ул. Весенняя, 20.