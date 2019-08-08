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08.08.2019 09:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве ввели меры поддержки франчайзинга в малом и среднем бизнесе

Текст: Иван Пышечкин

В столице введены меры поддержки для франчайзи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Меры поддержки для франчайзинга впервые вводятся постановлением, которое приняли в ходе заседания Президиума правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Теперь столичные франчайзи вправе рассчитывать на компенсацию части затрат для открытия нового предприятия. Речь, в частности, идет об уплате процентов по кредитам. На приобретение иностранного оборудования - в пределах ключевой ставки Банка России (7,25%), отечественного - ключевой ставки с добавлением пяти процентных пунктов (12,25%), но не более размера процентной ставки по кредиту, указанной в кредитном договоре.

Погасят теперь и расходы на приобретение оборудование за счет собственных средств - до 25% от затрат. На помощь могут рассчитывать и те, кто берет технику в аренду (лизинг) - до 25% (иностранное оборудование) и до 35% (отечественное оборудование). Максимальный размер субсидии составляет 1 млн руб.

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