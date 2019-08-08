В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД

В Совете Федерации заявили, что в недавних несогласованных протестных акциях по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму зафиксированы признаки внешнего вмешательства.

В четверг проходит заседание рабочей группы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Глава комиссии, сенатор Андрей Климов, говоря о признаках иностранного вмешательства в суверенные дела России, в своем выступлении отметил, что речь идет о недобросовестном освещении событий в Москве "со стороны органов госпропаганды ряда иностранных государств , о неприемлемых действиях некоторых представителей дипломатического корпуса в Москве, об участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства".

"Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились", - подчеркнул Климов.