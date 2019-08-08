Власти Подмосковья сделают выплаты пострадавшим в ДТП под Новороссийском

В пассажирском автобусе, сорвавшемся с обрыва под Новороссийском, находились девять жителей Московской области, в том числе трое детей. Все они получат выплаты от властей региона, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

В среду, 7 августа, на трассе А-146 под Новороссийском пассажирский автобус Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg, после чего упал с обрыва. В результате ДТП три пассажира легковушки погибли, еще 44 человека были госпитализированы в больницы Краснодарского края с травмами различной степени тяжести.

По словам Фаевской, 200 тысяч рублей получат те, у кого легкие травмы, и 500 тысяч - пострадавшие с травмами средней и тяжелой степени. "Мы следим за ситуацией и окажем наших жителям всю необходимую помощь при оформлении документов на выплату", - заявила министр.