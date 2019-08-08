ZAZ выступит в Москве 10 августа

ZAZ (Франция), Фестиваль Zavtra, Москва, 10 августа; Санкт-Петербург, 11 августа.

Самая успешная молодая певица Франции снова приезжает в Россию. Ее голос - задорный, озорной и бесшабашный, порой звенящий, как бойкие колокольчики, а в балладах уже нежный, с пикантными и кокетливыми обертонами столь же запоминаем, как внешность и характер самой ZAZ. Яркая, отчаянно-притягательная и, как кажется, немного сумасбродка (прости нас, ZAZ, это не оскорбление, а комплимент!), она дважды споет, может быть, на самом органичном и подходящем для нее мероприятии - Международном фестивале современной музыки, экологии и инноваций - ZAVTRA. Хотя случалось, пела в Москве и на крыше бывшей кондитерской фабрики, и на улице. А однажды проехала в туре по всей России - до Владивостока. После ZAVTRA она отправится с гастролями по миру: Франция, Швейцария, Германия, США...

За полгода до этого турне ZAZ (она же Изабель Жеффруа, но где, кроме Франции и России, выговорят это имя?) выпустила четвертый студийный альбом - Effet Miroir. 15 песен, в которых она продолжает традиции великих французских певиц: Эдит Пиаф, Мирей Матье, Патрисии Каас, Милен Фармер. Тех, у кого главное даже не песни, а личное обаяние, шарм, предельная искренность в студии и жизненная притягательность на сцене. Да и любят их в первую очередь не за умение брать ноты в октавах повыше. Нелепо сравнивать, кто лучше: музыка - не спорт. Но ZAZ пошла дальше своих звездных предшественниц, добавив к традиционной драматичной французской песне веяния латинской музыки, а порой и карибские, ямайские, африканские ритмы.

Лучший пример тому - хит Que Vendra - как раз с нового альбома. Не захочешь, а начнешь пританцовывать. Особенно когда в игру вступают духовые инструменты. Эдакие танцы над пропастью. А потом уже в треке Toute Me Vie в дело вступают почти маршевые и азартные ритмы во славу "невыносимой легкости бытия". Или завораживающие интонации во вступлении к Je Parle, где, как у поэта, "на кошачьих лапках тишина", потом переходящая в раскатистые самоотверженные переживания на грани нервного срыва. А затем - философская баллада под остужающие, сочувствующие арпеджио на фортепиано...

Да, Effet Miroir - замечательный альбом. И здорово, что мы в Москве и Санкт-Петербурге сможем услышать многие его композиции в концертном звучании одними из первых в Европе. Кстати, среди участников фестиваля Zavtra есть и другие самобытные артисты: интернациональный "Мумий Тролль", питерская Zventa Sventana, московский Therr Maitz.