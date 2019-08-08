Медведев поручил ввести наказания за затягивание и срыв госзакупок

До пятого сентября Федеральная антимонопольная служба, Минфин, Минюст совместно с Генпрокуратурой и МВД должны завершить подготовку изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс для введения мер ответственности - вплоть до уголовной - за умышленное затягивание и срыв закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также другие злоупотребления в указанной сфере. Поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал по итогам своего визита на Дальний Восток.

До 15 сентября Минфин и ФАС должны подумать об усилении требований к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

До 16 августа Министерство финансов подготовит к совещанию в правительстве материалы по созданию специального инструмента активизации бизнеса на территории Курильских островов, включая меры налогового стимулирования. Окончательные предложения необходимо внести до второго сентября.