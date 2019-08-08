Новости

МИД: США сорвали переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией 21:14
Минобороны сообщило о полете Ту-95МС возле Аляски 21:14
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури 21:12
Новая Toyota Supra стартует на российском рынке 20:55
В Сирии два мирных жителя погибли при обстреле боевиками Хмеймима 20:36
Начался разгон сторонников Атамбаева в Бишкеке 20:30
На въезде в Симферополь установят мусульманский полумесяц 20:25
Круче ничего нет. Шведы восхитились российским вездеходом "Шерп" 20:17
Капустин Яр лишится единственной площадки для космических пусков 20:10
В ФСИН рассказали подробности избиения заключенного в СИЗО "Кресты" 20:01
В Челябинске впервые на Урале принесли потомство зебры 19:45
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2" 19:30
Рассекречена зарплата российских космонавтов 19:25
Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар 19:20
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 19:15
Американский эсминец направился в Черное море 19:10
Лукаку перешел из "МЮ" в "Интер" за рекордную сумму 19:10
Памфилова ответила Венедиктову по жалобам кандидатов в Москве 19:00
Интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС рассмотрено на заседании в Киргизии 19:00
Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы 18:54
Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки 18:53
Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира 18:51
В церкви Андрея Первозванного нашли богатый клад 18:50
Николас Кейдж искал Святой Грааль. И в каком-то смысле даже нашел 18:42
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
08.08.2019 21:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Минобороны сообщило о полете Ту-95МС возле Аляски

Текст: Николай Грищенко

Стратегические самолеты-ракетоносцы России Ту-95МС приняли участие в учениях "Океанский щит - 2019" и провели полеты над международными водами Берингового моря. Продолжительность полета составила свыше десяти часов.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
Пропавший на Каспии Миг-29 будут искать подводные роботы России

Как сообщает ТАСС, на отдельных участках маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители американских ВВС. В роли перехватчиков выступили F-18 и самолеты пятого поколения F-22, которые приблизились к российским ракетоносцам со стороны Аляски и северной Канады.

По данным СМИ, в наблюдении за бомбардировщиками РФ также участвовали самолеты разведки E-3, KC-135 и C-130.

Отметим, что Ту-95МС является носителем крылатых ракет большой дальности Х-55. Длина ракетоносца около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых винтовых самолетов, он способен развить максимальную скорость 830 километров в час.

Справка "РГ"

В маневрах "Океанский щит-2019" участвуют 49 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов. Всего более 10 тысяч солдат, матросов и офицеров. Учения продлятся до 9 августа, руководит ими главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО ДФО Приморский край ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Дмитрий Медведев: Киргизия в XXI веке исчерпала лимит на революции
В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2"
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури