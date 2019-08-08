Минобороны сообщило о полете Ту-95МС возле Аляски

F-22 fighter jets intercept two Russian Tu-95 Bear bombershttps://t.co/GvcwJ8yZ8d pic.twitter.com/ElxGJezOAX — Defence blog (@Defence_blog) August 8, 2019

Стратегические самолеты-ракетоносцы России Ту-95МС приняли участие в учениях "Океанский щит - 2019" и провели полеты над международными водами Берингового моря. Продолжительность полета составила свыше десяти часов.

Как сообщает ТАСС, на отдельных участках маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители американских ВВС. В роли перехватчиков выступили F-18 и самолеты пятого поколения F-22, которые приблизились к российским ракетоносцам со стороны Аляски и северной Канады.

По данным СМИ, в наблюдении за бомбардировщиками РФ также участвовали самолеты разведки E-3, KC-135 и C-130.

Отметим, что Ту-95МС является носителем крылатых ракет большой дальности Х-55. Длина ракетоносца около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых винтовых самолетов, он способен развить максимальную скорость 830 километров в час.

Справка "РГ"

В маневрах "Океанский щит-2019" участвуют 49 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов. Всего более 10 тысяч солдат, матросов и офицеров. Учения продлятся до 9 августа, руководит ими главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.