На Сахалине впервые за шесть лет выявили заболевшего корью

Жительница Сахалинской области заразилась корью во время поездки в отпуск за пределы региона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска со ссылкой на Роспотребнадзор.

Этот случай стал дополнительным поводом напомнить - единственный способ защититься от инфицирования корью - вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Особенно актуально обезопасить себя от заражения выезжающим на отдых в страны Юго-Восточной Азии, а также в Украину, Филиппины и Бразилию.

Неблагополучная ситуация с заболеваемостью корью складывается и в регионах Центрального, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов России - в Московской и Калужской областях, Москве, Республике Дагестан и Чеченской Республике.

Сделать прививку рекомендуется минимум за две недели до выезда в регион или страну с неблагополучной эпидситуацией.

Люди, переболевшие корью, не нуждаются в вакцинации. Они имеют стойкий иммунитет.

Справка "РГ"

Подчищающая иммунизация против кори - это массовая вакцинация населения России против коревой инфекции. Мероприятие запланировано ввиду роста заболеваемости корью.