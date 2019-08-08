Освобождать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье начнут уже в августе

Оставшуюся самую многочисленную группу белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморском крае специалисты научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО) планируют выпускать в Охотское море уже в августе. Это следует из ответа специалистов института на страничке в Instagram на вопрос пользователя, есть ли реальный план выпуска белух.

"Белух начнем транспортировать уже со следующего этапа в августе. Будет проведена работа по оценке состояния их здоровья и готовности к выпуску в Охотское море", - говорится в ответе ВНИРО.

Сейчас в бухте Средняя остается 81 белуха и две косатки. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую из трех косаток - 16 июля, третью также из трех косаток - 6 августа.

Справка "РГ"



В бухте Средняя содержатся морские млекопитающие, выловленные, как считают правоохранительные органы, незаконно и предназначенные для продажи в океанариумы АТР.

22 февраля 2019 года президент Владимир Путин дал поручение минприроды и минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных.