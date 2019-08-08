Свыше 200 миллионов тонн нефти прокачало ООО "Транснефть - Дальний Восток" по второй очереди магистрального трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2) с начала его эксплуатации. Эти тонны дали импульс развитию экономики макрорегиона и буквально вдохнули жизнь в территории, по которым прошла нефтяная артерия. Региональные бюджеты получили большие налоговые отчисления, отдаленные районы - инфраструктуру, население - рабочие места и социальные программы.

Один из крупнейших российских проектов XXI века начали воплощать в жизнь десять лет назад, сразу после сдачи в эксплуатацию первой очереди трубопровода - от Тайшета (Иркутская область) до Сковородина (Амурская область).

Тогда с целью реализации масштабных планов правительства РФ по диверсификации нефтяных потоков в страны Азиатско-Тихоокеанского региона решением правления компании "Транснефть" была образована ее дальневосточная "дочка". Перед сотрудниками ООО "Транснефть - Дальний Восток" поставили, казалось, невыполнимую задачу - на два года раньше первоначального срока обеспечить ввод в эксплуатацию второй очереди нефтепроводной магистрали, продлив нефтепровод до порта Козьмино в Приморье.

- Благодаря слаженным, четким и профессиональным действиям коллектива поручение было исполнено - 25 декабря 2012 года по ВСТО-2 начала движение нефть, - отмечает генеральный директор ООО "Транснефть - Дальний Восток" Роман Ковалев.

В Хабаровске вместе с сотрудниками "Транснефти - Дальний Восток" на символическую кнопку пуска нажал президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

Реализация этого грандиозного проекта позволила коренным образом пересмотреть карту экспорта энергоресурсов, открыла для российской нефтяной промышленности колоссальный в плане емкости и перспектив потенциал рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, содействовала укреплению энергетической безопасности России.

Сегодня годовая пропускная способность второй очереди ВСТО составляет 45 миллионов тонн нефти, к 2020 году она достигнет 50 миллионов. Для увеличения производственных мощностей в Еврейской автономной области завершают сооружение новой нефтеперекачивающей станции (НПС), а в Амурской - двух. Кроме того, в нескольких регионах идет реконструкция таких объектов.

ООО "Транснефть - Дальний Восток" - одно из самых современных и технически совершенных предприятий системы ПАО "Транснефть". Созданная на основе передовых наукоемких технологий с применением инновационного высокотехнологичного оборудования дальневосточная "дочка" компании представляет собой уникальную модель отраслевой организации.

Действительно, еще на этапе формирования предприятия в его проектную документацию были включены наиболее продвинутые технологии. Черновик с тем, чтобы потом переписать все набело, здесь не предполагался. Организация и сейчас остается сверхинновационной.

- Степень технической оснащенности позволяет осуществлять перекачку с одним из самых низких уровней энергозатрат в отрасли. Это стало возможным в том числе благодаря современным магистральным насосам в комплекте с гидромуфтами либо частотно-регулируемыми преобразователями. Устройства позволяют расходовать энергии ровно столько, сколько необходимо исходя из заданного объема транспортировки, - объясняет главный инженер ООО "Транснефть - Дальний Восток" Виталий Степанов.

Единая система управления отвечает за мониторинг основных параметров перекачки - рабочее давление, расход, температуру. Система контроля активности круглосуточно следит за техническим состоянием трубы, может определить малейшую утечку нефти и автоматически прекратить работу нефтепровода при возникновении каких-либо угроз.

Несмотря на то, что "Транснефть - Дальний Восток" - одна из самых молодых "дочек" ПАО "Транснефть", опыт работы у нее накоплен колоссальный. Перенимать его на объекты трубопровода приезжают отечественные и иностранные делегации: коллеги дальневосточных нефтетранспортников оценили и передовые технологии, которые здесь внедрены, и организацию труда.

Кадры в кадре

Когда ООО "Транснефть - Дальний Восток" только-только образовалось, 70 процентов специалистов пришлось приглашать из других дочерних обществ компании: в самом ДФО нефтетранспортной отрасли в то время не было. Но прошло несколько лет, и сейчас 85 процентов персонала - дальневосточники. Предприятие заинтересовало их работой, помогло стать квалифицированными специалистами и обеспечило хорошими условиями труда.

С 2011 года нефтетранспортники сотрудничают с "Амурским многофункциональным центром профессиональных квалификаций" в Белогорске. Здесь дают образование более чем по 40 направлениям. Инженерных специалистов для предприятия готовят вузы, в том числе дальневосточные: Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск). В 2012 году "Транснефть - Дальний Восток" подписала соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Преподаватели кафедры нефтегазового дела и нефтехимии ежегодно проходят на предприятии стажировки, а нефтетранспортники организуют отраслевые лекции на площадке ДВФУ. В 2016 году на базе кафедры открылась именная аудитория ПАО "Транснефть". Кроме того, преподавателям и студентам кафедры компания назначает социальные выплаты и стипендии.

Сберечь и приумножить

Одна из главных задач предприятия на этапе строительства - не нанести ущерба уникальной дальневосточной природе - продолжает оставаться актуальной и во время эксплуатации нефтепровода. Для того чтобы сохранить экосистемы лесов, рек, дальневосточной флоры и фауны, здесь постарались продумать все. Используют резервуары с плавающими крышами, это помогает минимизировать испарения нефти. Сточные воды на станциях очищают до уровня, при котором допускается их сброс в водоемы рыбохозяйственного значения. Фактическое влияние предприятия на природу оценивают три аккредитованных лаборатории эколого-аналитического контроля. Кстати, за весь период не было выявлено ни одного случая превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ по проверяемым компонентам.

Нефтепровод ВСТО-2 проложен по труднопроходимой дальневосточной тайге, болотистой местности, участкам со значительными перепадами высот. Он пересекает 41 водную преграду, более 500 малых рек и ручьев. На протяжении трассы магистрали построено 19 подводных переходов, самый протяженный (30 километров) - через Амур. Защиту акваторий обеспечивают современные суда: катера-бонопостановщики и нефтесборщики, баржи, катамараны. В распоряжении нефтетранспортников - 45 плавсредств.

Кроме того, предприятие проводит компенсационные мероприятия: выпускает мальков рыб, в том числе ценных пород, в водоемы (за последние три года в естественную среду обитания было отправлено более 2,47 миллиона особей), устанавливает опоры для гнездования краснокнижного дальневосточного аиста, ведет мониторинг роста саженцев реликтового тиса и уход за растениями.

Справка "РГ"

По системе ВСТО-2 нефть месторождений Западной и Восточной Сибири поступает на Хабаровский (подключен в августе 2015 года) и Комсомольский-на-Амуре (поставки начались в июле 2019 года) нефтеперерабатывающие заводы, а также рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Трубопровод проходит по территории Амурской области и ЕАО, Хабаровского и Приморского краев - от НПС-21 до нефтепорта "Козьмино".