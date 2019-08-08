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08.08.2019 16:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясине

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Хабаровском крае застрявшая в трясине при сборе грибов пенсионерка более суток простояла по пояс в воде, отпугивая медведя рыком. Об этом со ссылкой на свой источник в добровольческом поисковом отряде "Лига Спас" сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 83-летняя женщина ушла за грибами утром 5 августа. Домой она не вернулась.

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Родственники обратились за помощью. Бабушку нашли волонтеры, в ночь на 7 августа. Она стояла по пояс в воде и рычала.

"Думаю, что все это время без пары часов она простояла в трясине, - рассказал собеседник агентства. - Наша группа услышала ее рык. Медведь ходил в 20 метрах максимум - его слышали, он был рядом. Травм у женщины нет, но она не говорит после этого - сильный стресс, все время спит".

В Московском зоопарке выразили мнение, что пенсионерка не могла отпугнуть зверя именно своим рычанием. Вероятно, медведь просто не пожелал лезть в трясину, что и спасло бабушке жизнь.

"В данном случае, скорее всего, это выдумки, что вот так вот отпугнуть. Это зависит от того, насколько она стояла в этой трясине, решался ли просто медведь пойти в эту трясину... Медведь бы в трясину не полез, они очень аккуратны в этом отношении", - отметил собеседник агентства.

По его словам, важную роль играют и размеры самого человека. Иногда медведи реагируют на резкие звуки и движения. Если крупный человек резко поднимет руки и закричит, то зверь может уйти.

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