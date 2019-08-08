Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.

"Сегодня мы распределение этих средств обсудим и выделим", - сообщил он.

Медведев подчеркнул, что сейчас самая сложная ситуация в связи с лесными пожарами в трех регионах - Якутии, Иркутской области и Красноярском крае.

"Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и министерства обороны и другая техника. Соответственно работа должна быть продолжена", - распорядился глава кабмина.

Он также добавил, что 600 миллионов будет выделено Амурской области, жители которой пострадали от паводка.