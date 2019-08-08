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08.08.2019 13:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Текст: Айсель Герейханова
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Сегодня мы распределение этих средств обсудим и выделим", - сообщил он.

Фото: duma.gov.ru
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Медведев подчеркнул, что сейчас самая сложная ситуация в связи с лесными пожарами в трех регионах - Якутии, Иркутской области и Красноярском крае.

"Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и министерства обороны и другая техника. Соответственно работа должна быть продолжена", - распорядился глава кабмина.

Он также добавил, что 600 миллионов будет выделено Амурской области, жители которой пострадали от паводка.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Амурская область ДФО Якутия СФО Иркутская область СФО Красноярский край Лесные пожары
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