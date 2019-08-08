В Магадане застрели вышедшего в центр города медведя

Молодого медведя застрелили в Магадане. Испуганный хищник бегал по центру города, вызывая удивление и страх у местных жителей.

После долгого преследования полицейские настигли его у одной из школ города, где были вынуждены застрелить.

"В соответствии с федеральным законом "О полиции" хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра. Так как представлял угрозу для жителей", - говорится в официальном сообщении регионального УМВД.

Как пояснили РИА Новости в охотуправлении, это был пестун - медвежонок из предыдущего помета медведицы, присматривающий за новорожденными детенышами.

- Он, видимо, чего-то испугался и побежал в город, только так это можно объяснить, - отметили в ведомстве.