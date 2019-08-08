В Приамурье обнаружили вирус африканской чумы свиней

В одном из крестьянско-фермерских хозяйств Амурской области подтвердился вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник Амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов. В связи с этим село Усть-Ивановка и пять соседних населенных пунктов попали в так называемую угрожающую зону.

В Усть-Ивановке веден карантин - все въезды в село перекрыты, транспорт обеззараживается.

"В радиусе пяти километров предстоит уничтожить все свинопоголовье. Во второй зоне, в радиусе десяти километров, ни владельцы скота частных подворий, ни фермеры пока не должны забивать скот, а также торговать мясной продукцией", - рассказал Самохвалов.

Вопрос о денежной компенсации собственникам скота из пятикилометровой зоны будет решаться.

Между тем местное население, пытаясь спасти свиней, уже предпринимает попытки вывезти их за пределы двух зон. В свою очередь власти призывают людей задуматься о последствиях. Если вспышки вируса возникнут в других местах, зоны придется расширить.

Ранее африканскую чуму свиней обнаружили также в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края. В муниципалитете объявили режим ЧС.