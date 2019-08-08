В России впервые замечен сельдяной король

В Приморском крае местные жители обнаружили на побережье редкую глубоководную ремень-рыбу, которая ранее в России не встречалась.

Речь идет о рыбе, известной как сельдяной король из-за спинного плавника, похожего на корону. Такое название ей дали норвежские рыбаки. Ее также называют ремень-рыба, сообщает РИА Новости.

Огромная рыба обитает на больших, до одного километра, глубинах. Отмечается, что в России это первая встреча с таким видом. Среда обитания сельдяного короля - умеренно теплые воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

"У рыбы были страшные усы, думали, ядовитая, - рассказала очевидец Антонина Тунык. - Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало".

По ее словам, рыбу выпустили обратно в море. Кстати, по легендам сельдяной король является предвестником цунами. Впрочем, ученые не верят в такие байки и считают появление сельдяного короля перед цунами всего лишь совпадением.

"Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован, - рассказал Владимир Раков, доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук. - За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света. Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить как новый вид для фауны Российской Федерации".