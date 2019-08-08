Новости

Москвичи могут выбрать программу для празднования Дня города 16:53
Почти три тысячи врачей в Подмосковье получают губернаторскую доплату 16:52
Барецкий пообещал, что Сергей Бодров-младший появится в "Брате 3" 16:52
Продавец "Крота" ответил Алибасову 16:42
Минобороны сообщило подробности взрыва на полигоне под Архангельском 16:41
Российские компании побили рекорд по участию в выставках в Германии 16:40
МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды 16:38
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд 16:35
Том Харди примет участие в написании сценария второго "Венома" 16:30
Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясине 16:27
Российские школьники выиграли четыре золота на Международной олимпиаде 16:26
В продаже появился седьмой выпуск "стандартных" почтовых марок 16:25
Иван Охлобыстин сыграет фотографа в новом сериале 16:15
Найден дом легендарного вождя викингов - героя "Саги об оркнейцах" 16:08
В России впервые замечен сельдяной король 16:05
Байкеры из Японии поехали по России на мотоциклах "Урал" 16:05
Нападающий "Зенита" Заболотный перешел в "Сочи" 16:04
Матч РПЛ "Тамбов" - "Краснодар" перенесли с 17 на 18 августа 16:00
Суд смягчил наказание совладельцу Нота-банка и отпустил гадалку Нону Михай 15:57
Жена Валентина Гафта опровергла информацию о смерти артиста 15:57
Звезда "Кадетства" и телеведущий Корчевников попал в ДТП с косулей 15:52
Ученые изобрели водку из чернобыльской пшеницы и воды 15:50
Российский клифф-дайвер заявил о готовности прыгнуть с Крымского моста 15:40
Столичные парки могут закрыть из-за стихии 15:29
Когда в Москву вернется летняя жара 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 16:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России впервые замечен сельдяной король

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Приморском крае местные жители обнаружили на побережье редкую глубоководную ремень-рыбу, которая ранее в России не встречалась.

Речь идет о рыбе, известной как сельдяной король из-за спинного плавника, похожего на корону. Такое название ей дали норвежские рыбаки. Ее также называют ремень-рыба, сообщает РИА Новости.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Росрыболовство назвало срок освобождения косаток из "китовой тюрьмы"

Огромная рыба обитает на больших, до одного километра, глубинах. Отмечается, что в России это первая встреча с таким видом. Среда обитания сельдяного короля - умеренно теплые воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

"У рыбы были страшные усы, думали, ядовитая, - рассказала очевидец Антонина Тунык. - Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало".

По ее словам, рыбу выпустили обратно в море. Кстати, по легендам сельдяной король является предвестником цунами. Впрочем, ученые не верят в такие байки и считают появление сельдяного короля перед цунами всего лишь совпадением.

"Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован, - рассказал Владимир Раков, доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук. - За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света. Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить как новый вид для фауны Российской Федерации".

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-президент Киргизии сдался властям
СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
Опубликовано видео подъема автобуса из обрыва под Новороссийском
Захарова дала оценку работе посла США в России
Против Apple в России возбуждено дело