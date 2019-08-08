Первое место по числу нарушений лесного законодательства среди всех дальневосточных субъектов занимает Забайкальский край. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что бывал в регионе еще в должности министра природных ресурсов РФ и "прекрасно помнит нелегальные рубки и штабели незаконно добытой древесины". По мнению полпреда, с того времени мало что изменилось.

…Сообщения о незаконных рубках в Забайкалье напоминают вести с поля битвы. К сожалению, лес в этой войне проигрывает. Браконьерами подчас становятся даже те, кто призван охранять зеленое богатство и разумно распоряжаться им. Так, в Нерчинском районе участковый лесничий организовал нелегальную вырубку насаждений. Под его руководством в течение двух лет местные жители уничтожили более тысячи деревьев разных пород, причинив ущерб на семь миллионов рублей. Недавно мужчину задержали сотрудники полиции.

Как сообщила Лариса Иванова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Забайкальскому краю, в 2016-2018-х на территории региона каждый год регистрировали по 800-900 действий, которые подпадают под статью 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Тенденция не меняется: за шесть месяцев 2019-го зафиксировано 428 правонарушений, ущерб от них составил более 57 миллионов рублей. Для сравнения: в 1997 году на территории Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа было зарегистрировано 17 случаев нелегальной добычи древесины.

С начала 2019 года завершены расследования по 205 уголовным делам, в суд направлено 196 (из них 105 групповых). К ответственности привлекли 176 человек. По уже оконченным делам наложен арест на имущество на сумму более 11 миллионов рублей.

- Наиболее резонансным стало задержание в феврале директора краевого государственного автономного учреждения "Забайкаллесхоз", который похитил полтора миллиона рублей, выделенных на борьбу с лесными пожарами, - рассказала Иванова. - Уголовное дело возбуждено также в отношении директора филиала "Забайкаллесхоза" Тунгокоченского района.

И еще пример. В январе в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий в Красночикойском районе задержана группа, причинившая государству ущерб на 4,5 миллиона рублей. Под видом прореживания и вырубки определенных деревьев злоумышленники спилили почти 300 сосен и лиственниц, подходивших под категорию деловой древесины. В составе группы были люди, непосредственно валившие деревья, лесничий, а также директор филиала лесхоза.

Браконьерами становятся даже те, кто призван охранять зеленое богатство. В Нерчинском районе нелегальную вырубку насаждений организовал участковый лесничий, в Красночикойском - директор филиала лесхоза

Рынок сбыта для забайкальского леса (в том числе нелегального) огромен - Китай. На многих пунктах приема и отгрузки древесины скупают незаконно заготовленное сырье, чтобы вывезти его в соседнюю страну. На днях краевая прокуратура внесла в региональный парламент законопроект, направленный в том числе на снижение теневого оборота леса.

- Речь в документе идет о постановке пунктов приема и отгрузки древесины на учет только при соблюдении определенных условий. Одно из первых - привязка к населенным пунктам или железнодорожным объектам. Пункт приема необходимо огородить, там должно быть освещение, круглосуточный пропускной режим с фиксацией выезда и въезда автотранспорта на видеокамеру. Результаты съемок нужно хранить полгода. В случае выхода оборудования из строя владельцу пункта следует обеспечить фотофиксацию, - перечислил Алексей Филиппов, начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды краевой прокуратуры.

По его словам, с начала нынешнего года забайкальские прокуроры выявили множество нарушений законодательства - в том числе трудового, миграционного, природоохранного - на более чем 100 пунктах приема и отгрузки древесины. Эти территории захламлены, там не обеспечена противопожарная безопасность, отсутствуют журналы учета древесины. Есть пункты, которые в обход правил даже не поставлены на учет в региональном минприроды.

- Кроме того, не секрет, что через Забайкалье транзитом идет древесина, которая доставляется в Китай из Республики Бурятии и Иркутской области. Около десяти процентов леса, складируемого на приемных пунктах края, заготовлено в Бурятии. Изменения в закон обеспечат механизм проверки происхождения и законности сырья, заготовленного в других субъектах, - уточнил Филиппов.

Как считает Виктор Дибирдеев, председатель экспертного совета при Законодательном собрании Забайкальского края, предложения прокуратуры весьма своевременны.

- Это позволит сохранить наши леса. Безусловно, предлагаемые меры осложнят работу пунктов, но это на благо дела, - подчеркнул эксперт. - Кстати, проект закона затрагивает и такую важную тему, как лесные пожары. Сейчас в адрес заготовителей поступают нарекания, что они специально поджигают насаждения для получения лесосеки в горельнике. Прокуратура предлагает разрешить вести рубку поврежденного пожаром леса только специализированной государственной структуре.

Как вариант наведения порядка в лесной сфере периодически звучит предложение вообще запретить вывоз леса из Забайкалья в Китай. Сторонников у него очень много.

- На уровне края осуществить это нельзя, - объяснил глава региона Александр Осипов. - Я думаю, что у нас есть другие механизмы - стимулировать лесопереработку на территории края и переходить к более глубокому переделу, используя наше соседство с Китаем. Таким образом будут создаваться современные рабочие места.

Для этого, считает Осипов, необходимо более строго относиться к пользователям, контролировать их деятельность и выбирать для лесозаготовок места, которые могли бы обеспечить сырьем крупные и средние производства.

Прямая речь

Олег Корсун, доцент кафедры биологии и методики обучения биологии Забайкальского государственного университета:

- Управление лесной промышленностью связано не только с экономической эффективностью, но и с экологическими рисками, которые возникают при использовании природных ресурсов. В этой отрасли две ключевые проблемы: природные пожары и рубки насаждений. Для Забайкалья характерно и то, и другое. Природные пожары в регионе затрагивают практически все районы. Арендаторы приходят на горельник. Возникает необходимость заново проводить лесоустройство, чтобы понять, где древесина какого качества, где можно или нельзя рубить. В частности, для Амазарского проекта по созданию целлюлозного комбината это стало серьезной проблемой: инвесторам не хватает сырья.

Для того чтобы восстановиться, забайкальскому лесу требуется в среднем 70 лет. Этот срок характерен для сосны. Есть породы более быстрорастущие, например, лиственные. К сожалению, в нашей стране практически нет плантационного выращивания леса, как, например, в Китае или Финляндии. В России международная экологическая организация "Гринпис" уже несколько лет выступает за то, чтобы на заброшенных сельскохозяйственных землях разрешили плантационное выращивание деревьев. В регионе много таких участков. И если бы эти плантации были созданы, не пришлось бы рубить старовозрастные леса, которых уже и в Сибири-то немного.

Я считаю, что лесным ресурсам больше всего повредило разрушение лесной службы, которое произошло более десяти лет назад, массовое сокращение работников лесхозов и лесничеств, то есть людей, которые следили за состоянием насаждений, занимались уходом за ними. Все это государство решило переложить на плечи арендаторов. Но арендаторы бывают разные. Владея площадями, они не занимаются лесоустройством, прокладыванием противопожарных полос, строительством дорог. Ранее такие задачи решало государство в лице лесхозов, сейчас этого не делает никто. А раз нет хозяина, значит, возникают предпосылки и лазейки для незаконной рубки.

Тем временем

Федеральное агентство лесного хозяйства предложило оформлять операции по рубке, транспортировке и складированию древесины в электронном виде. Если инициативу поддержат, все данные будут передаваться в единую государственную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) в режиме реального времени. Сейчас арендаторы обязаны предоставлять отчеты по сделкам в течение месяца после операций с древесиной.