Ижевчане сняли свадебное видео на свалке

Ижевчанин Андрей Кирьянов снял свадебное видео для пары на свалке. Так он хотел привлечь внимание людей к проблеме загрязнения планеты.

В двухминутном ролике молодая пара в праздничных нарядах прогуливается среди огромных гор мусора - грязных игрушек, других выброшенных вещей и бездомных собак.

Также на видео молодой человек приводит неутешительную статистику о том, сколько требуется времени, чтобы разложились те или иные виды отходов.

По словам Кирьянова, такая необычная идея родилась у него еще год назад, когда он случайно проезжал мимо свалки.

- Мы те, кто скоро погрузятся в эти горы мусора, если не начнем ответственно относиться к своему потреблению и переработке. Вроде живя счастливой жизнью, не обращаем внимания на проблемы, что накапливаются вокруг нас, и одна из этих проблем - это мусорные полигоны, пластиковый мусор и другие факторы, влияющие на экологию и наше здоровье, - отметил ижевчанин.