Навигацию на Волге спасли дожди, обстановка на водохранилищах Волжско-Камского каскада стабилизировалась, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

При том, что ранее из-за критически низкой в этом году воды на Волге минприроды совместно с Росморречфлотом прорабатывали вопрос досрочного прекращения навигации. "В дальнейшем благодаря выпадению осадков и экономному расходованию водных ресурсов обстановка нормализовалась. Завершение навигации состоится согласно графику", - сообщило министерство.

По данным "РусГидро", уровень воды в Рыбинском водохранилище составляет 100,57 метра при норме 101,81 метра, в Горьковском - 83,73 метра (норма - 84 метра). Уровень воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла Куйбышевского водохранилища на 6 августа составил 52,49 метра (нормальный уровень - 53 метра), в Волгоградском - 14,23 метра (15 метров). С 11 июля по 10 августа Жигулевский гидроузел сбрасывает 5000-5500 кубических метров воды в секунду, а Волгоградский - 5300-5500. "Водохранилища и их каскады работают в установленном режиме. Работа гидроузлов соответствует установленным параметрам. Режимы работы гидроузлов водохранилищ в июле 2019 года установлены на основании коллегиальных рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в работе которой принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, научных организаций", - говорится в сообщении минприроды.

Проще говоря, объем воды в Волжско-Камском каскаде гарантирует обеспечение хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий в регионах. В то же время еще два с половиной месяца назад были небеспочвенные опасения, что навигация в верховьях Волги будет сорвана. Песчаные островки были и на реке в районе Самары, а в Ульяновске люди гуляли по освободившемуся дну в поисках окаменевших моллюсков.

Из-за критически низкой воды на Волге даже прорабатывался вопрос досрочного прекращения навигации

В свою очередь, Средневолжское управление Росрыболовства в конце мая возбудило административное расследование из-за небывалого маловодья в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах, которое может привести в дальнейшем к катастрофическим последствиям для рыбы - нерест фактически был сорван. Общественники и просто неравнодушные люди жаловались в природоохранную прокуратуру, опасаясь экологической катастрофы. Сейчас дело направлено в Промышленный районный суд Самары, но к рассмотрению пока не принято.

А так Волга выглядит сегодня. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Дело в том, что в минувшем апреле ГЭС Волжско-Камского каскада сбросили много воды в ожидании большого половодья, которого так и не случилось. В результате, по данным "РусГидро" на 30 мая, уровень воды на Чебоксарской и Саратовской ГЭС близок к критически низкой отметке - 63,3 метра (при уровне водохранилища, при котором может работать ГЭС, 62,5 метра) и 28 метров (27).

В "РусГидро" ранее объясняли, что режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов - Росводресурсы. У ведомства в областях есть свои подразделения - бассейновые водные управления, которые и определяют работу каждой расположенной в данном регионе гидроэлектростанции. Они-то и изменяют режим работы ГЭС.

Тем временем

Из-за подъема уровня воды в реке Амур в Хабаровском крае и Еврейской автономной области пришлось временно приостановить речное сообщение с Китаем. Перед вынужденным отпуском теплоходы отвезут домой из города Фуюаня 27 хабаровчан. А с российской стороны заберут 126 жителей КНР. Возобновятся перевозки только после того, как уровень Амура опустится ниже 520 сантиметров.

Когда это произойдет, предсказать сложно. Пока вода только прибавила за сутки на 18 сантиметров. Синоптики прогнозируют и дальнейший рост. "Если уровень Амура достигнет отметки 5,3 метра, будет прекращено движение пассажирских, прежде всего дачных теплоходов", - рассказала "РГ" сотрудник пресс-службы администрации Хабаровска Татьяна Токарь.