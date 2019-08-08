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08.08.2019 21:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Саранске запустят новое производство лекарств

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Одно из крупнейших предприятий отечественной фарминдустрии - саранский завод "Биохимик" - в ближайшее время запустит новое производство. Здесь будут выпускать не менее одиннадцати наименований готовых лекарственных препаратов и трех видов активных фармацевтических субстанций. Большая часть продукции входит в разряд импортозамещающей.
Большая часть препаратов, которые планируется запустить в производство, - импортозамещающие. Фото: АО "Биохимик" Большая часть препаратов, которые планируется запустить в производство, - импортозамещающие. Фото: АО "Биохимик"
Большая часть препаратов, которые планируется запустить в производство, - импортозамещающие. Фото: АО "Биохимик"

Открытие нового производства приурочено к предстоящему 60-летию "Биохимика": свой юбилей предприятие отметит в ноябре.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, о планах развития завода шла речь на встрече лидера республики Владимира Волкова с председателем совета директоров группы компаний (ГК) "Промомед" Петром Белым. Новый производственный комплекс будет включать в себя пять цехов, с современной лабораторией. Это позволит наладить выпуск как готовых лекарственных препаратов по новой технологии, так и фармацевтических субстанций.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Сейчас на различных этапах разработки и освоения находятся 150 лекарственных препаратов различных фармацевтических групп, в том числе новейшие антибиотики пятого поколения. С начала года предприятие получило 27 регистрационных удостоверений на новые лекарства. В их числе - не имеющий аналогов в мире препарат для больных с нарушениями обмена веществ.

- Это оригинальный запатентованный лекарственный препарат. Уникальная эффективная композиция прошла все клинические исследования, зарегистрирована. Первая партия препарата в июле сошла с конвейера "Биохимика", - рассказал Петр Белый.

Большая часть фармсредств, которые планируется запустить в производство, относится к импортозамещающим.

Фото: Управление по связям с общественностью МГУ им. Огарева
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В первом полугодии "Биохимик" нарастил объемы производства почти на одиннадцать процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Прибыль от продаж здесь выросла почти на пять процентов, а производительность труда - на 25,7 процента.

Глава РМ напомнил о необходимости более динамичного роста зарплаты на предприятии.

- Сейчас на завод пришли молодые специалисты, первые выпускники программы профессиональной подготовки, организованной на базе "Биохимика" совместно с МГУ им. Огарева. Нужно, чтобы эти молодые люди получали соответствующую их высокой квалификации заработную плату. Важно добиться более ощутимого роста этого показателя и в целом по предприятию, - подчеркнул Владимир Волков.
 

Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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