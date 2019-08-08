Нельзя назвать новой проблему создания для людей с ограниченными возможностями здоровья нормальных условий жизни, но она по-прежнему одна из самых обсуждаемых. Государство вкладывает миллиарды рублей в организацию "доступной среды" для инвалидов: здания оборудуются пандусами и подъемниками, для удобства колясочников приобретается низкопольный общественный транспорт, все проекты строительства проверяют на их соответствие специальным требованиям. Почему же таким скромным оказывается зачастую результат всех этих усилий? Увидеть на улице, в магазине, в театре, да, собственно, в любом общественном пространстве инвалида - по-прежнему большая редкость. История жителя Энгельса Владимира Шишкина кое-что объясняет.

В четырех стенах

Четыре года назад в жизни бывшего профессионального водителя, пенсионера Владимира Шишкина произошло большое несчастье. После инсульта еще крепкий на тот момент мужчина в одночасье оказался инвалидом первой группы. У Владимира Ивановича парализованы правая нога и рука, а левая нога подгибается и больше не держит тело. Передвигаться плотный мужчина, который весит 120 килограммов, самостоятельно, без посторонней помощи, не может даже с помощью костылей. Вдобавок он еще и сердечник, а к прежним серьезным заболеваниям из-за неподвижного сидячего образа жизни теперь прибавился диабет. Единственную возможность сохранить хоть какую-то мобильность дает инвалидная коляска.

К счастью, Владимир Шишкин живет не в многоэтажном доме, откуда выбраться на улицу на инвалидной коляске бывает ох как трудно, а в частном одноэтажном. На предприятии городских электросетей, где он проработал больше двадцати лет, помогли сделать устройство для съезда коляски с крыльца дома, привезли металлические швеллеры. Сам спуск соорудили работники частной организации, которых Шишкин нашел по объявлению. Брать деньги с инвалида они отказались.

Съезд для инвалидной коляски разбирается, чтобы можно было закрыть входную дверь. Каждый раз тяжелые швеллеры ворочает жена инвалида Галина Ивановна.

- Без нее я бы уже давно загнулся, - говорит Шишкин.

Коляска в кредит

Сначала Владимира Ивановича на обычной инвалидной коляске вывозил сын, однако вскоре она сломалась.

В программе индивидуальной реабилитации, которую для него составили в бюро медико-социальной экспертизы, прописаны бесплатные санитарное кресло и комнатная коляска, которой можно управлять одной рукой. Но на улицу на такой коляске не выедешь. Владимир Иванович с тем, что за него все решили и фактически заперли в четырех стенах, не согласился.

Написал обращение в бюро МСЭ, попросил разрешить выдать ему коляску с электроприводом.

- У меня водительские права всех категорий, какие только машины не водил. Начальник говорил: мол, если Шишкину вертолет дать, он и с ним справится, - с улыбкой вспоминает Владимир Иванович.

Однако из бюро МСЭ пенсионер получил отрицательный ответ. Руководитель бюро N 28 МСЭ Александр Петкевич сослался на приложение к приказу Минтруда и социального развития РФ от 28.12.2017 N 888н "Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации". Как проинформировал чиновник, показанием рекомендовать такую коляску являются: "выраженные нарушения функций верхних конечностей (преимущественно двусторонние) ... в сочетании с... нарушениями двигательных функций... обеих нижних конечностей".

Поскольку у Владимира Шишкина одна рука все-таки действует, значит, ему коляска не положена, делает вывод чиновник.

Владимир Шишкин коляску с электроприводом все-таки купил, только за свой счет. За подержанное немецкое средство передвижения отдал 100 тысяч рублей. Собрал сбережения, накопленные с женой, и еще взял кредит, который выплачивал со своей пенсии. Теперь для пенсионера вновь стали доступны и магазины, и собес, в сопровождении жены Владимир Иванович выезжает на своей коляске, когда позволяет время, на набережную Волги.

Примечательно, что продал пенсионеру коляску человек, который получил ее бесплатно, как он рассказал, в органах соцзащиты по рекомендации бюро МСЭ, но ему такая коляска не нужна, поскольку он отлично передвигается... на автомобиле.

Правда, за время эксплуатации подержанная коляска у Владимира Шишкина выходила из строя уже четыре раза, и он озабочен тем, что ему делать, если коляска окончательно сломается. Снова брать кредит?

Сюрприз для инвалида

Между тем юристы, к которым обратился Владимир Шишкин, изучили документы, в частности, приложение к приказу Минтруда, на которое ссылался руководитель бюро N 28 МСЭ, - и сюрприз: не обнаружили там ключевых слов, послуживших причиной отказа в предоставлении коляски с электроприводом Владимиру Шишкину. Не говорится там, что нарушения функций верхних конечностей должны быть "преимущественно двусторонними".

Юристы не обнаружили в приложении к приказу Минтруда ключевых слов, послуживших причиной отказа в предоставлении коляски с электроприводом Владимиру Шишкину

В этом убедился и корреспондент "РГ", ознакомившись с документом в базе "Гарант".

Наоборот, в этом перечне указано, что "полное отсутствие движений в верхних конечностях и верхней половине туловища" может быть препятствием в использовании коляски с электроприводом.

И это логично. Необязательно быть медиком, чтобы понять: человек, у которого не действуют обе руки, пультом коляской управлять не сможет.

Непонятно другое: на каком основании инвалид в таком случае получил отказ во внесении изменений в индивидуальную программу реабилитации и предоставлении ему необходимого средства передвижения.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Саратовской области Татьяны Журик, куда Владимир Шишкин обратился по нашему совету с жалобой, нам сообщили, что омбудсмена также ответ, полученный из бюро медико-социальной экспертизы, не устроил, и она направила в это ведомство дополнительный запрос.

Кроме того, Владимир Шишкин подготовил обращение в прокуратуру, в котором просит защитить свои права в случае необходимости в судебном порядке.

Компетентно

Татьяна Журик, уполномоченный по правам человека в Саратовской области:

- Главная задача реабилитации - чтобы человек включился в самостоятельную и активную жизнь. Судя по обращениям, которые мы получаем, самая большая проблема сейчас - предоставление технических средств реабилитации, не учитывающих индивидуальных потребностей инвалида.

Нормативы, которые разработаны и службой медико-социальной экспертизы, и Минздравом, и Минтрудом, не учитывают всей этой специфики. Проблемы начинаются еще на стадии госзакупок, когда разрабатывается техническое задание. В то же время срабатывает и человеческий фактор, мы понимаем, что сотрудникам служб зачастую легче отписаться, сказать, мол, вам не положено. Хотя, казалось бы, почему не пойти навстречу инвалиду? Более детально не разобраться в этих нормативах и поддержать человека? Ведь основная цель этого законодательства, еще раз подчеркну, - обеспечить инвалиду достойную жизнь.

На заседании общественного совета, посвященном этой проблеме, которое мы провели, было высказано много претензий такого рода, многие инвалиды жалуются, что получают не те технические средства, которые им нужны. Например, выдают комнатные коляски вместо прогулочных, в результате инвалид не может выехать из дому.

Еще одна проблема, не менее существенная: иногда инвалиды самостоятельно приобретают необходимые средства реабилитации, законодательство такой вариант предусматривает. Однако им возмещаются затраченные средства не по розничной цене, по которой они приобрели это оборудование, а по оптовым ценам, соответствующим госзакупкам.