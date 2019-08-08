В ТОСЭР "Рузаевка" пришел восьмой резидент

Число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" выросло до восьми. Минэкономразвития России включило в этот реестр компанию "Эко Компаунд Групп Поволжье".

Проект нового резидента предусматривает создание в железнодорожной столице республики производства полимерных компаундов специального назначения для кабельной промышленности проектной мощностью 1200 тонн в год на общую сумму в миллиард рублей. В моногороде будет создано 45 рабочих мест. Реализация проекта обойдется в 146,7 миллионов рублей.

Всего же резидентами ТОСЭР "Рузаевка" будет трудоустроено 914 человек. Суммарная стоимость реализуемых здесь инвестиционных проектов составит 1,3 миллиарда рублей.

Следует отметить, что список резидентов ТОСЭР растет. На сегодня заявки на получение льготного статуса направили еще две компании. В их планах - реализация новых инвестпроектов по выпуску металлической стренги, электрощитовой продукции и шкафов управления. Общая стоимость проектов - более 185 миллионов рублей. На новых производствах будет создано 86 рабочих мест.