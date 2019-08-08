Володин оценил готовность нового аэропорта в Саратове

В Саратовской области 20 августа заработает новый международный аэропорт "Гагарин", который сможет обслуживать 1 млн пассажиров в год. Готовность воздушной гавани к эксплуатации проверил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новый аэропорт жители региона ждали с 1980-х годов, но ожидание затянулось из-за известных проблем в экономике, рассказал журналистам Володин, который избирался в нижнюю палату от Саратовской области. "И только несколько лет назад вопрос о строительстве был решен, благодаря поддержке президента", - добавил он.

В Саратове есть небольшой и устаревший аэропорт - он способен пропускать всего 40 пассажиров в час и, к тому же, не может принимать все типы самолетов. Вдобавок старый аэропорт был неудачно расположен. Во-первых, его построили в центре города, из-за чего жители жалуются на шум и прочие неудобства от такого соседства, отметил Володин. А во-вторых, на возвышенности, благодаря чему воздушные "ворота" работали с перебоями из-за туманов.

Всех этих недостатков не будет у нового международного аэропорта, который придет на смену старому. "Он станет серьезным шагом на пути развития региона. Новый аэропорт сможет принимать все типы самолетов и работать в любую погоду", - подчеркнул спикер ГД, отметив, что удачное место для воздушной гавани специалисты выбрали еще в 1980-е. К тому же, улететь и прилететь теперь смогут все желающие - пропускная способность составит 570 пассажиров в час.

Важным плюсом станет хорошая транспортная доступность - в новый аэропорт можно будет попасть на речном транспорте, по автомобильной или железной дороге. В частности, путь на электричке из Саратова до аэропорта будет самым быстрым и займет менее 40 минут.

В еще не открытом аэропорту в день посещения Володина уже кипела работа - сотня молодых людей изображала туристов, помогая сотрудникам отрабатывать нештатные ситуации. Спикер Госдумы вместе с руководством региона тоже прошел весь обычный путь пассажира и пообщался с уже готовыми к наплыву граждан работниками службы регистрации. Внимание гостей привлекла капсула космического корабля "Восход", установленная в терминале - она стала одним из элементом декора аэропорта, оформленного в космическом стиле. Спикер Госдумы посоветовал руководству аэропорта открыть посетителям доступ в капсулу - особенно это понравится юным пассажирам.

Глава нижней палаты парламента убедился, что недочеты, на которые он обратил внимание во время прошлого посещения объекта в мае, исправлены. Так, его территория стала более удобной для маломобильных групп населения, а скользкий перрон электрички передали, заменив его покрытие на современное.

В саратовской программе Вячеслава Володина также было посещение двух школ и стадиона "Волга". Здесь без замечаний не обошлось - спикер ГД раскритиковал мэрию из-за сорванного конкурса по реконструкции стадиона и посоветовал местным чиновникам самим поработать на стройке в выходные. В любом случае, достроить объект надо до лета следующего года, подчеркнул Володин. Также он заявил, что доступ на саратовские стадионы "Волга", "Спартак" и "Торпедо" после их реконструкции должен быть бесплатным для всех желающих заниматься спортом.