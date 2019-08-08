ЦУП ВСТО выпустил в Братское водохранилище 113 тысяч мальков сазана

В рамках корпоративной экологической программы ЦУП ВСТО с 2005 года выпустил в реки Амурской, Иркутской и Еврейской автономной областей, Красноярского и Хабаровского краев несколько миллионов мальков.

- Значительными объемы зарыбления были и в мае-июне этого года, когда компания, строившая и реконструировавшая на Дальнем Востоке несколько нефтеперекачивающих станций нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, выпустила в притоки Амура в Хабаровском крае 2,5 миллиона мальков кеты. Ближе к осени планируем выпуск более 50 тысяч амурских осетров. На этом фоне 113 тысяч мальков сазана, которые были выпущены в Братское водохранилище на днях, - совсем немного. Все потому, что в Иркутской области основные объекты ВСТО уже построены, - поясняет главный специалист отдела экологической безопасности ООО "ЦУП ВСТО" Елена Тимофеева.

Сколько мальков, какого вида, веса и в какой водоем нужно выпустить - решают специалисты Федерального агентства по рыболовству. Расчеты всегда очень жесткие, но компания их аккуратно исполняет. Это часть ее экологической политики.

В прошлые годы многолетний подрядчик ЦУП ВСТО в Приангарье - предприятие "Байкальская рыба" - выращивал молодь пеляди, омуля и хариуса. В этом году - сазана.

- Икра сначала инкубируется в специальных установках. Вылупившиеся личинки отправляются в пруды для подращивания. Там для них уже готова питательная среда - трава, водоросли. Еду им приходится добывать самим - мы принципиально не кормим рыбу, предназначенную к выпуску в водоемы, чтобы ей легче было адаптироваться на воле, - раскрывает тонкости своего дела директор "Байкальской рыбы" Иван Сысоенко. - Нормативная масса для малька сазана - не менее 0,5 грамма. У нас получилось в среднем 0,6 грамма. То есть требования заказчика выполнили. Правда, чтобы довести сазана до нужной упитанности, его пришлось отправить с берегов реки Белая в "санаторий" - теплые каналы при ТЭЦ-10. Лето в этом году выдалось холодное, дождливое, пруды, где подращиваются мальки, не прогревались выше 12 градусов. А в холодной воде рыбы едят мало и плохо растут. Зато после переезда нагуляли нужный вес меньше чем за неделю.

Чтобы убедиться, что молодь набрала необходимую массу, сотрудники рыборазводного предприятия проводят контрольный вылов. Десяток рыбешек из партии, готовой к выпуску в реку, взвешивают в присутствии представителей заказчика - Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и Главрыбвода. Если весы показывают чуть больше шести граммов, мальки готовы к большому плаванию.

- Шансы на выживание у мальков, даже весом в полграмма, намного больше, чем у только что вылупившихся из икры личинок, - утверждает Иван Сысоенко. - Личинку может съесть даже стрекоза. А малек уже в состоянии уйти от хищника. Если в природе при естественном нересте выживает менее процента молоди, то при искусственном разведении - до 10 процентов. Тем более что сазан - рыба неприхотливая, период адаптации после выпуска в водоем переживает легко.

Уже к сентябрю выжившие мальки отъедятся до 15-20 граммов.

А через три-четыре года превратятся в огромных рыбин весом в несколько килограммов - "байкальских поросят", как называют сазанов в Сибири.

Положенное количество сазанят рыбоводы определяли объемно-весовым методом: подсчитали, сколько мальков зачерпывается в эталонную емкость, проще говоря, ведро или бак, а потом - отмерили нужное число таких емкостей. 113 тысяч мальков сазана - пять эталонных баков. Весь процесс фиксируется на видео - для отчета.

Обычно "Байкальская рыба" спускает молодь в реку непосредственно из прудов через шлюзы. Но нынешняя партия к местам своего постоянного обитания отправилась в специальной автоцистерне, где поддерживается постоянная температура и подача кислорода.

На какое-то время сазанята останутся в этой заводи Ангары: во-первых, им требуется время на адаптацию, во-вторых, здесь много травы, а значит, есть кормовая база и укрытие. Да и прогревается мелководье лучше. Но чуть позднее молодые сазаны уйдут в водохранилище, на привычную им глубину.

Насколько хорошо рыба себя чувствует, станет понятно года через два. Научные организации - в Иркутской области это Лимнологический институт СО РАН, БайкалНИРО и Госрыбцентр - проведут на водоемах контрольные выловы, оценят вес и размеры нового поколения рыб.

Исследования покажут, какая часть выпуска прижилась, какой процент погиб. На основании этих сведений ученые будут решать, нужно ли увеличивать зарыбление тем или иным биологическим видом и как рассчитать квоты вылова для рыбаков.

Вот уже несколько лет "Байкальская рыба" наращивает объемы выпуска сазана, пеляди, омуля. Значительная часть этой рыбы выпускается в реки в рамках компенсационных мер за счет предприятий области.

Прямая речь

Алексей Перепелкин, и.о. старшего государственного инспектора Усольского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны:

Нынешний выпуск можно назвать удачным - мальки хорошо перенесли перевозку, погибли буквально единицы. Мы рекомендуем выпускать молодь в разных местах различных рек, чтобы зарыбление было более массовым, охватывало большую площадь. Ведь спустя несколько лет рыба вернется к месту своего появления на свет. Сюда же будут возвращаться и все последующие поколения. Например, выпущенная несколько лет назад рыба заходит и в Иркут, и в Китой, и в реку Белая. К тому же и сазан, и пелядь, и даже омуль, обитающий в Братском водохранилище, - это промысловые рыбы. На них рассчитываются квоты добычи, ведется товарный вылов. Поэтому такие выпуски нужны и важны для поддержания их численности.