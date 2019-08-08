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08.08.2019 05:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Контракт для бедного

Как в Томской области решают проблему низких доходов населения
Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Российская газета - Экономика Сибири № 174(7932)
В конце прошлого года в нескольких регионах России начал действовать пилотный проект, направленный на снижение уровня бедности населения. Проект включает четыре этапа и продлится до 30 ноября 2019-го. За это время предполагается разработать эффективные универсальные механизмы решения проблемы. О том, какие задачи стоят в Томской области, включенной в список пилотных регионов, корреспонденту "РГ" рассказал заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.
Фото: iStock
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью

Иван Анатольевич, Томская область - далеко не самая бедная в России. В рейтинге РИА "Новости" она занимает 47 место среди субъектов Российской Федерации по уровню доходов населения. Почему регион стал участником "пилота"?

Иван Деев: Дело в том, что для Томской области характерна социально-экономическая дифференциация. Так, юг региона отличается относительно благоприятными природными условиями, там сосредоточена основная часть населения и развито сельское хозяйство. Здесь же расположена Томская агломерация, в которую входят областной центр, ЗАТО Северск и Томский район. В то же время основные виды минеральных ресурсов - нефть и природный газ - локализованы в удаленной и слабозаселенной северо-западной части области, поэтому города-"нефтяники" - Стрежевой и Кедровый - слабо связаны с областным центром.

Доходы населения зависят от состояния локальных рынков труда, и уровень регистрируемой безработицы различается по муниципальным образованиям Томской области в десять раз. Например, в Стрежевом он составляет 0,4 процента, тогда как в Бакчарском районе - 4,2.

Средний доход семьи на одного человека в регионе - 24 883 рубля. По итогам прошлого года у пятнадцати процентов населения доходы ниже прожиточного минимума. При этом в городах этот показатель составляет 5,9 процента, а в сельских населенных пунктах достигает 26 процентов.

Как повысить уровень доходов населения?

Иван Деев: Одно из ключевых направлений - увеличение занятости. Ежегодно в службу занятости обращается более шести тысяч томичей, из них 45 процентов находят работу. Для повышения профессионального уровня и конкурентоспособности на рынке труда им предлагают за счет средств областного бюджета пройти переобучение. Ежегодно такой возможностью пользуются около двух тысяч безработных.

Эксперт рассказала, как нужно бороться с бедностью

В области действуют программы по привлечению инвесторов и созданию рабочих мест там, где есть высокая напряженность на рынке труда. Мы содействуем самозанятости и обучению основам предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации, включая сбор и обработку дикоросов. Разрабатываем систему поддержки работодателей, трудоустраивающих малообеспеченных граждан.

С 2009 года в Томской области работает механизм социального контракта. Размер пособия устанавливается индивидуально. Средства можно направить на первоочередные бытовые нужды - например, на покупку одежды, а также на лечение или проезд к месту лечения, на ремонт и содержание жилья. В прошлом году материальную помощь на условиях соцконтракта получили пять тысяч человек. Более девяноста процентов семей смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Многодетная семья в рамках социального контракта может получить до 35 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Приобрести на эти деньги скот и птицу, построить или отремонтировать помещение для их содержания, купить технику и инвентарь, посадочный материал. Денежную помощь на развитие ЛПХ получило уже более 1 300 семей, в том числе 129 - в прошлом году.

Важно, что в рамках соцконтракта для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа действий. Например, служба занятости предлагает трудоустройство или проф-обучение, занятие предпринимательской деятельностью, развитие личного подсобного хозяйства. В зависимости от ситуации семье могут помочь погасить задолженность по жилищным и коммунальным услугам, взыскать алименты, предоставить продукты, одежду, мебель.

Совместно с министерством труда и социального развития РФ мы прорабатываем вопрос об увеличении периода действия контракта до трех лет, а также о повышении размера социальной помощи на конкретные нужды. Сейчас контракт может быть заключен на период от трех месяцев до одного года с возможностью продления.

На ваш взгляд, что нужно изменить, чтобы меры борьбы с бедностью работали эффективно?

Иван Деев: Я думаю, что следует на федеральном уровне определить категории людей, нуждающихся в социальной поддержке - какие доходы при этом учитывать и как их подтверждать.

Необходимы более конкретные основания для отказа в предоставлении социальной помощи. Можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон об образовании, чтобы не ставить право на социальную стипендию в зависимость от получения государственной социальной помощи. В Томской области ежегодно не менее четырех тысяч студентов обращаются за помощью в органы соцзащиты исключительно для того, чтобы в дальнейшем оформить социальную стипендию. Будет достаточно выдавать справку о признании студента малоимущим на основании документа о составе его семьи и сведений о доходах. Это позволит перераспределить освободившиеся средства на помощь действительно нуждающимся в ней гражданам.

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Возможно, следует внести изменения в законодательство об исполнении наказаний, чтобы резервировать часть зарплаты осужденных к моменту их освобождения.

На региональном уровне следует создать комплексную систему социального сопровождения малоимущих семей с учетом индивидуальной программы адаптации и организовать службы в муниципальных образованиях для сопровождения семей в рамках социального контракта.

Между тем

Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, около тридцати процентов россиян живут в условиях жесткой экономии и могут позволить себе только необходимые продукты. Минтруд рассчитывает на сокращение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 13,2 процента в 2017 году до 6,6 в 2024-м.

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