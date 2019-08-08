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08.08.2019 08:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кто определяет цены на картофель?

Текст: Алексей Болотин (директор компании "Союзагро", Алтайский край)
Российская газета - Экономика Сибири № 174(7932)
На дворе август, а значитскоро будет много разговоров про второй хлеб России - картофель, про его урожай и цены на рынке.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале снизятся цены на ранний картофель

Для алтайских производителей картофеля предыдущий сезон 2018-2019 годов получился провальным. Закупочная цена в торговых сетях колебалась в районе 10 рублей (ретейлеры прогнозировали рост цен, но ошиблись). Наша компания регулярно участвует в различных аукционах. Сегодня у нас осталось порядка 200 тонн картофеля. Мы его продаем по девять-десять рублей за килограмм. Десять - это с нашей доставкой, по девять - тем, кто вывозит в Москву, Пензу, Санкт-Петербург. Спрос оттуда появился в середине июня.

И прогнозы на новый сезон для производителей пока неутешительные. Мы отлучены от рынка - ценами управляют торговые сети и, как ни странно, компании, которые научились пользоваться несовершенством наших законов. И это одна из наших главных проблем. Продуманной государственной политики в отношении картофелеводов нет, достаточно вспомнить ФЗ-44 о госзакупках, по которому любая фирма-однодневка, не имеющая никакого отношения к сельскому хозяйству, может предложить цену в два раза ниже себестоимости. С одной стороны, это хорошо для государства, с другой - в скором времени может случиться так, что субсидии и гранты давать будет некому. А ФАС, видимо, занята более важными делами. Овощеводы на Алтае активно помогают друг другу, и мы в курсе, что у кого происходит. Ситуация у всех тяжелая. Накопленные "жировые запасы" закончились. Работа дальше при таких оптовых ценах - это путь к разорению.

Вторая проблема вырастает из первой - нет приемлемой цены на картофель. Наша компания занимается им с 2008 года. Тогда оптовая цена была 11,5 руб-ля. Все это время расходы на производство растут, а продажная цена падает. В мае 2018-го картофель, который мы холили и лелеяли всю зиму, надеясь его выгодно продать, пришлось продавать по шесть рублей за килограмм. По нашим данным, это было связано с большими закупками сетями импортного картофеля. Тогда все крупные сети в один прекрасный апрельский день - поверьте, я не преувеличиваю, в один день! - сказали нам: "С местным картофелем работать не будем". Заявили, что якобы нет должного качества. Цена на местный картофель рухнула до шести рублей - мы кое-как распродали свой урожай. В этом году импортного картофеля нет (наши производители все-таки насытили страну этим продуктом), но оптовая цена все равно не растет.

Продавать картофель в другие регионы очень сложно. Географически мы находимся в тупике. Сказывается и соотношение в крае городского и сельского населения (в селе живут 43 процента). Даже в Барнауле многие растят картошку на дачах или привозят от родни из деревень. Рынок сбыта расширяется лишь на время, когда в других регионах заканчивается своя картошка.

Третья проблема связана с острой нехваткой качественного семенного материала. Качественные семена в России трудно найти - это такая русская рулетка... Был случай, когда мы в семеноводческих хозяйствах брали картофель со всеми необходимыми документами и получали 46 процентов бактериальной гнили.

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