На Алтае обнаружили неизвестного науке паука-волка

Во время экспедиции зоологи обнаружили в Катунском заповеднике Республики Алтай новый для науки вид паука.

Неизвестные ученым пауки были найдены на камнях в Мультинском участке заповедника. Они оказались довольно пугливыми - при виде человека сразу убегали в щели между камнями. Но ученым удалось поймать несколько особей.

- Неизвестный вид членистоногого относится к семейству Lycosidae (пауки-волки), - сообщается на официальном сайте Катунского биосферного заповедника. - Пауки этого рода живут только в высокогорьях, населяя исключительно осыпи. Две трети их видов являются эндемиками Алтайских гор. Зачастую они обитают в пределах какого-либо конкретного горного хребта.

Однако новый вид пауков живет на одной горе и в одной осыпи со вторым видом пауков из этого рода.

- Совместное обитание в одной осыпи двух пауков из рода Acantholycosa считается уникальной ситуацией,- утверждают ученые.

Новый вид пауков-волков к концу года можно будет увидеть в зоологической коллекции Катунского заповедника.