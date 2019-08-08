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08.08.2019 05:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Суд копнул поглубже

Старателям запретили работать в долине реки Ануй
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 174(7932)
Центральный районный суд Барнаула поддержал исковые требования алтайских экологов о запрете золотодобычи на реке Ануй и восстановлении нарушенных земель за счет недропользователя. Местное население, научная и экологическая общественность края с 2013 года выступают против планов добычи полезных ископаемых в русле главной водной артерии Солонешенского района Алтайского края. Инициированный экологами судебный процесс начался осенью прошлого года.
Жители Солонешенского района Алтайского края внимательно наблюдали за работой золотодобытчиков, фиксируя почти каждый их шаг. Фото: Алексей Грибков Жители Солонешенского района Алтайского края внимательно наблюдали за работой золотодобытчиков, фиксируя почти каждый их шаг. Фото: Алексей Грибков
Жители Солонешенского района Алтайского края внимательно наблюдали за работой золотодобытчиков, фиксируя почти каждый их шаг. Фото: Алексей Грибков
В Забайкалье ради добычи золота незаконно срубили лес

Напомним: "РГ" дважды поднимала тему варварского отношения к природе со стороны золотодобывающей компании ("Нарушения россыпью" от 09.08.2018 и "Не ждать бульдозера" от 18.10.2018). Истца в суде представлял координатор группы общественного экологического мониторинга Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.

- Еще шесть лет назад мы говорили о недопустимости и незаконности разрушения долины Ануя. Против золотодобычи в Солонешенском районе выступали биологи, географы, археологи, активно протестовали местные жители. Но, несмотря на все протесты, Роснедра санкционировали разработку россыпей, и летом прошлого года недропользователь взялся за работу, - вспоминает Алексей Грибков.

Старателей не остановили экспертные заключения ученых, которые говорили о недопустимости работ в долине Ануя, где встречаются нескольких видов краснокнижных растений и рыб. Компания, в свою очередь, представила заключения об отсутствии редкой флоры и фауны на спорном участке. Не помешало и то обстоятельство, что недалеко от места добычи находятся знаменитые Денисова пещера, стоянки Карама, Ануй-1-3 и другие древнейшие исторические объекты Северной и Центральной Азии. При этом ученые с мировыми именами - научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, дважды лауреат государственной премии РФ, академик РАН Анатолий Деревянко и директор института, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков - в открытом письме предупредили краевые власти о "неизбежных негативных хозяйственных, социально-культурных и природоохранных последствиях".

Доводы экологов подтвердились в суде. Проведенная судебная экологическая экспертиза доказала наличие в границах горного отвода популяций редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красные книги России и Алтайского края. В экспертном заключении указано, что в случае продолжения добычи охраняемые природные объекты будут полностью уничтожены, а ущерб государству составит 1,2 миллиарда рублей.

- Суд вынес решение, которое отвечает интересам общества и государства в сохранении благоприятной окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. Ведь ради 57 килограммов золота - таков, по оценке геологов, объем месторождения на реке Ануй - под угрозу ставились здоровье и качество жизни населения нескольких сел, охраняемые законом объекты растительного и животного мира, бесценные археологические памятники. Вызывает удивление другое - пока мы боролись с варварским разрушением речной долины, надзорные органы бездействовали. Ни прокуратура, ни Росприроднадзор не находили никаких нарушений и отвечали отписками на обращения общественности. Нашлись и такие ученые, которые по заказу золотодобытчиков обосновали якобы правомерность их работы, - делится мнением Алексей Грибков.

Золотодобывающая компания может обжаловать судебное решение до 18 августа. И, по нашей информации, проигравшая сторона готовит апелляцию.

Экономика Отрасли Ресурсы Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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