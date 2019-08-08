Центральный районный суд Барнаула поддержал исковые требования алтайских экологов о запрете золотодобычи на реке Ануй и восстановлении нарушенных земель за счет недропользователя. Местное население, научная и экологическая общественность края с 2013 года выступают против планов добычи полезных ископаемых в русле главной водной артерии Солонешенского района Алтайского края. Инициированный экологами судебный процесс начался осенью прошлого года.

Напомним: "РГ" дважды поднимала тему варварского отношения к природе со стороны золотодобывающей компании ("Нарушения россыпью" от 09.08.2018 и "Не ждать бульдозера" от 18.10.2018). Истца в суде представлял координатор группы общественного экологического мониторинга Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.

- Еще шесть лет назад мы говорили о недопустимости и незаконности разрушения долины Ануя. Против золотодобычи в Солонешенском районе выступали биологи, географы, археологи, активно протестовали местные жители. Но, несмотря на все протесты, Роснедра санкционировали разработку россыпей, и летом прошлого года недропользователь взялся за работу, - вспоминает Алексей Грибков.

Старателей не остановили экспертные заключения ученых, которые говорили о недопустимости работ в долине Ануя, где встречаются нескольких видов краснокнижных растений и рыб. Компания, в свою очередь, представила заключения об отсутствии редкой флоры и фауны на спорном участке. Не помешало и то обстоятельство, что недалеко от места добычи находятся знаменитые Денисова пещера, стоянки Карама, Ануй-1-3 и другие древнейшие исторические объекты Северной и Центральной Азии. При этом ученые с мировыми именами - научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, дважды лауреат государственной премии РФ, академик РАН Анатолий Деревянко и директор института, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков - в открытом письме предупредили краевые власти о "неизбежных негативных хозяйственных, социально-культурных и природоохранных последствиях".

Доводы экологов подтвердились в суде. Проведенная судебная экологическая экспертиза доказала наличие в границах горного отвода популяций редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красные книги России и Алтайского края. В экспертном заключении указано, что в случае продолжения добычи охраняемые природные объекты будут полностью уничтожены, а ущерб государству составит 1,2 миллиарда рублей.

- Суд вынес решение, которое отвечает интересам общества и государства в сохранении благоприятной окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. Ведь ради 57 килограммов золота - таков, по оценке геологов, объем месторождения на реке Ануй - под угрозу ставились здоровье и качество жизни населения нескольких сел, охраняемые законом объекты растительного и животного мира, бесценные археологические памятники. Вызывает удивление другое - пока мы боролись с варварским разрушением речной долины, надзорные органы бездействовали. Ни прокуратура, ни Росприроднадзор не находили никаких нарушений и отвечали отписками на обращения общественности. Нашлись и такие ученые, которые по заказу золотодобытчиков обосновали якобы правомерность их работы, - делится мнением Алексей Грибков.

Золотодобывающая компания может обжаловать судебное решение до 18 августа. И, по нашей информации, проигравшая сторона готовит апелляцию.