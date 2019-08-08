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08.08.2019 06:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как по маслу

Омская область решает логистические проблемы, сдерживающие развитие экспорта
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 174(7932)
Омские сельхозпроизводители открыли прямой транспортный канал поставок продукции в Китай.
В Сибири решили удвоить объемы экспорта аграрной продукции

10 августа почти две тысячи тонн рапсового масла отправится ускоренным контейнерным поездом из Омска в порт Находка, оттуда - морем в Китайскую Народную Республику.

Сибиряки будут отправлять рапсовое масло в Китай целыми составами, и первый уже формируется. Поезд будет включать 88 контейнеров, которые вместят 1 892 тонны продукции. Поставщик - новый маслоперерабатывающий завод, расположенный в Таврическом районе.

- Отправка столь внушительного объема нерафинированного рапсового масла из Омской области в Китайскую Народную Республику - это прецедент, - сообщил "РГ" начальник отдела переработки и товарного рынка регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Константин Цыпленков. - Транш осуществляется в рамках проекта "Экспорт продукции АПК Омской области", а также нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Но дело не только в объеме. Особенность этой отправки в том, что груз идет из Омска в Находку напрямую. Раньше омское продовольствие, которое отправляли на экспорт по железной дороге, приходилось перегружать в Новосибирске или Алтайском крае, и уже оттуда, отдельными вагонами в составе разных поездов, оно добиралось до морского порта. Теперь же поезда пойдут напрямую до станции Находка-Восточная. И уже через десять дней контейнеры попадут на грузовое судно, которое доставит омское масло прямиком в порт китайского города Чунцин.

- Поезда планируем отправлять на регулярной основе. Это позволит ускорить доставку и снизить затраты на логистику. Мощность нашего предприятия дает возможность отгружать до пяти тысяч тонн масла ежемесячно. Это примерно три состава, - поясняет директор по маркетингу омской компании-производителя Кирилл Мельников.

Поскольку состав уйдет из Омска, все налоговые и таможенные сборы поступят в регион. Еще один плюс проекта - экспортер рапсового масла может рассчитывать на в возмещение половины затрат на транспортировку груза до конечного российского порта.

По словам специалистов, сейчас рапсовое масло в Китае очень востребовано, по популярности у потребителей оно уступает лишь соевому. Это весьма полезный продукт с высокой калорийностью, обогащенный жирными кислотами и микроэлементами, способствующими нормальной работе иммунной и сердечно-сосудистой систем, репродуктивной функции. Китайцы даже прозвали рапсовое масло "северным оливковым".

- Страна потребляет много растительных жиров, сама их производит, однако из-за повышенного спроса вынуждена порядка 800 тысяч тонн рапса закупать за границей. И это ниша, в которую могут вписаться омские производители, - уверен Константин Цыпленков.

Фото: Istock
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В настоящее время Омская область, помимо растительного масла, экспортирует в КНР зерно, молочные продукты, жмых, шрот. Два года назад в Маньчжурии открылся Омский торговый дом. Сейчас идут переговоры о создании его филиалов в таких крупных городах как Тяньцзинь, Датун, Урумчи, Карамай, Шэньчжэнь, Шанхай, Циндао.

- В прошлом году экспорт масложировой продукции из Омской области увеличился на пятнадцать процентов, в этом году рост продолжится, - считает министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. - Наиболее перспективным для омских аграриев является рынок Юго-Восточной Азии, в том числе Китай. Мы ежегодно расширяем площадь посевов востребованных высокомаржинальных культур, включая масличные, и поддерживаем производителей. В планах - до 2024 года увеличить экспорт продукции АПК более чем в два раза.

Прямая речь

Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра:

- Национальный проект предполагает достижение экспортных показателей в 250 миллиардов рублей к 2024 году. Для этого мы будем создавать транспортные коридоры, связывающие точки формирования товарной массы в России и точки концентрации спроса в зарубежных странах. Мы должны обеспечить высокую скорость доставки, коммерческую привлекательность и безопасность перевозки грузов на основных направлениях их концентрированного следования. Сейчас вместе с несколькими логистическими компаниями мы запускаем третий маршрут из Сибири в Китай. Основной упор будет сделан на поставку продукции АПК.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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