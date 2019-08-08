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08.08.2019 09:27
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томские ученые установили, кого кусают комары в первую очередь. Как выяснилось, досаждающие насекомые предпочитают определенные группы крови.

- Многочисленные исследования подтверждают теорию о том, что люди с I группой крови являются наиболее "привлекательными" для комаров, - сообщает официальный сайт Сибирского государственного медицинского университета. - Впервые ученые наткнулись на это открытие в 1972 году.

Фото: Светлана Цыганкова/РГ
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Изучения кровососущих действительно показали, что люди с кровью типа О(I) являются универсальными донорами и наиболее предпочтительны для комаров. Согласно исследованию, насекомые садились на кожу людей с кровью типа О(I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А(II). Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.

Комары используют углекислый газ как средство определения источника пищи. Поэтому чем выше у человека уровень метаболизма, тем он становится более "привлекательным". Поэтому комар вероятнее всего укусит в первую очередь взрослого человека, а не ребенка. Кровососущее насекомое также не откажется от беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также от тех, кто занят физическим трудом.

Кстати, ученые подтвердили, что комары действительно адаптируются и становятся более устойчивыми к популярным средствам от насекомых.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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