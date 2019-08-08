Ученые: Здоровое сердце в 50 лет спасет от неизлечимой болезни

Хорошее сердечно-сосудистое здоровье в возрасте 50 лет связано с более низким риском развития деменции. К такому выводу пришли специалисты из международной исследовательской группы, передает Medicalxpress.

Причем даже незначительная работа над снижением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте уменьшает вероятность появления слабоумия в ближайшие 25 лет.

- Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний являются изменяемыми, что делает их стратегически важными целями профилактики. Хорошая работа сердца в 50 лет действительно важна для нормального функционирования мозга в преклонном возрасте, - отметили ученые.

В исследовании приняли участие около восьми тысяч жителей Великобритании в возрасте 50 лет. Изначально у них не наблюдалось проблем с сердечно-сосудистой системой и деменции. Спустя 25 лет у 347 добровольцев развилась деменция.

Ученые заключили, что соблюдение рекомендаций Американской кардиологической ассоциации Life Simple 7 могло спасти многих добровольцев от деменции. Life Simple 7 включает контроль за кровяным давлением, сахаром в крови, уровнем холестерина. Также важны физические нагрузки, сбалансированное питание, отказ от курения и контроль за весом.