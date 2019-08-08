В Алтайском крае в ближайшие шестнадцать лет планируют на восемьдесят процентов увеличить промышленное производство. При этом за предыдущие двенадцать лет индекс выпуска промышленной продукции в регионе вырос только на 36 процентов. Насколько реальны планы по ускорению промышленного роста?

За основу краевые власти взяли самый оптимистичный сценарий: за шестнадцать лет объем произведенной промышленной продукции в сопоставимых ценах должен увеличиться в три раза.

- В последние двенадцать лет промышленность в крае развивалась высокими темпами, - утверждает министр промышленности и энергетики региона Александр Климин. - В 2018 году индекс промышленного производства достиг 135,9 процента к уровню 2007-го. Объем производства увеличился со 130 миллиардов до 367 миллиардов рублей, а инфляция составила 200 процентов. И это - с учетом двух кризис-ных периодов, выпавших на последнее десятилетие.

Самый большой прирост дали возрожденная горнодобывающая отрасль (230,6 процента к 2007 году), производство транспортных средств и оборудования (567 процентов, главным образом за счет развития вагоностроения) и химическая промышленность (167 процентов). В остальных отраслях результаты скромнее - не более десяти-пятидесяти процентов роста.

В аграрном машиностроении за последние пять лет выпуск продукции увеличился более чем в три раза за счет импортозамещения. Если в 2014 году в крае производили около 2,6 тысячи машин и оборудования, то в 2018-м - уже десять тысяч. Высокие темпы роста были достигнуты благодаря падению курса национальной валюты, что сделало продукцию алтайских агромашиностроителей весьма конкурентоспособной рынке, а также за счет мер государственной поддержки, которые позволили российским аграриям приобретать отечественную сельхозтехнику со скидкой. Но в последние два года прирост производства здесь практически остановился - и в 2017-м, и 2018 году в регионе выпустили около десяти тысяч единиц сельхозмашин и оборудования. Чтобы наращивать объемы, нужно расширять рынки сбыта, прежде всего экспортные, внедрять цифровые и информационные технологии, расширять выпуск инновационной продукции.

Среди перспективных направлений - изготовление наноструктурных и композитных материалов для различных отраслей, аддитивные технологии и производство 3D-принтеров, которое уже освоили на одном из предприятий края. Также в регионе планируют развивать кооперацию и кластерное сотрудничество. Власти не отказались от идеи ИТ-кластера, хотя участники рынка пока не готовы к такому объединению.

В бизнес-сообществе амбициозные планы удвоения темпов роста промышленности восприняли настороженно, но некоторые эксперты полагают, что в отдельных отраслях рост в 1,8 раза вполне реален.

- Многие высказывают скепсис по поводу достижения таких результатов, - отметил президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков. - Чтобы получить восемьдесят процентов прироста, нужно определить реперные точки, которые могут обеспечить рывок. Возможно, в 1,8 раза не получится, а будет в 1,4-1,5 раза. Надо ставить амбициозные цели и стремиться к ним.

Между тем исполнительный директор предприятия по добыче природного камня Татьяна Утева уверена, что промышленности края нужны не просто амбициозные цели, но и конкретные меры для их достижения. "В стратегии пока только тезисы и нет конкретики - за счет чего мы будем наращивать промышленное производство? Необходимо создавать в крае современные технопарки и развивать предпринимательство. Для этого нужны налоговые преференции, причем не локальные, как, например, на территориях опережающего развития. Снизить налоговую нагрузку для всех, а потери в бюджете восполнить развитием предпринимательства", - подчеркнула она.

А вот руководитель компании-производителя фотосепараторов Максим Савинков убежден, что достичь за шестнадцать лет роста в 1,8 раза вполне реально. При этом поддерживать все отрасли и предприятия необязательно, достаточно правильно расставить приоритеты.

- Чтобы наращивать объемы, нужно сконцентрироваться на решении проблем, и здесь нужна совместная деятельность бизнеса и власти. Власти должны создать комфортную среду для развития бизнеса и жизни населения, а наша задача - создать комфортную среду для производства. Необходимо диверсифицировать гос-поддержку, то есть помогать только тем, кому это действительно нужно - начинающему бизнесу, приоритетным направлениям. Если помогать всем, то формируется искусственная конкурентная среда. Избыточная помощь - тоже плохо: предприятия к этому быстро привыкают, их бизнес-процессы формируются с учетом господдержки, а это может привести к краху.

По мнению начальника управления инновационного развития Алтайского технического госуниверситета Владислава Федорова, решить поставленные задачи бизнесу будет сложно без соответствующих знаний и практических навыков.

- У нас сегодня нет проблем с генерацией идей или разработкой инновационных проектов, но когда они выходят на этап коммерциализации, создания бизнеса, возникают трудности. Поэтому нужно развивать бизнес-образование с привлечением экспертов федерального уровня. Действующие в крае программы обучения не совсем отвечают поставленным целям - как правило, это теоретические знания. А надо, чтобы обучение проводили руководители предприятий, владельцы бизнеса, практики. Можно выделить образцовые предприятия в регионе, которые бы распространяли свой успешный опыт.