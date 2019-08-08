В Новосибирске вновь пройдет марафон уличных театров

В Новосибирске обжигающее лето: термометр не опускается ниже 28 градусов. В такую погоду все мысли о даче, купании в Обском море… Но Молодежный драматический "Первый театр" решил встряхнуть горожан - после перерыва в несколько лет в Новосибирск возвращается международный фестиваль уличных театров "Три вороны". Он пройдет с 17 августа по 15 сентября.

Площадкой для "Трех ворон" станут самые разные места города - центр, набережные и даже вот такие поляны. Фото: предоставлено "Первым театром".

- Уличный театр - древнейший и самый демократичный вид театра. Пушкин, вспоминая средневековые мистерии и карнавалы, говорил,что театр родился на площади. И в последнее время он чаще возвращается туда, откуда родом. Сегодня к классическим формам уличных представлений добавляются новые - спектакль-прогулка, сайт-специфик, квест, - рассказывает директор МДТ "Первый театр" Юлия Чурилова.

По ее словам, современный уличный театр - это пространство свободы, где нет разделения на дорогой партер и демократичную галерку.

В качестве сцены для спектаклей-участников будут служить разные точки города. Это и отдаленный район Расточка, где еще сохранились деревянные бараки, и пригородный поселок, и самый центр города - улица Ленина, и обновленная Михайловская набережная.

Откроется фестиваль пранк-променадом "Неявные воздействия" режиссера Всеволода Лисовского (Москва). Авторы разрывают привычные связи объективного и субъективного, обращаясь напрямую к самому зрителю: что нормально, а что нет? Маршрут при этом неизвестен ни команде, ни зрителям.

Далее в программе - "В. м. и. п. с. с. ж. н. м. м. с. и. н. с." режиссера Семена Александровского (Санкт-Петербург). Спектакль, премьера которого состоялась месяц назад на международном театральном фестивале под открытым небом "Толстой", посвящен воззрениям Льва Николаевича на женскую и мужскую роль в создании и хранении мира, взаимодействие полов и уклад семьи.

Специальный проект фестиваля, который просуществует ровно 24 часа, - променад с текстами поэтов Андрея Жданова (Новосибирск) и Егора Зайцева (Москва). Также прозвучат "Истории великих идей", их герои - ученые, чьи открытия изменили мир.

Финальным аккордом "Трех ворон" станет "Свинополис" режиссера Павла Шкотака. Самый известный польский театр Teatr Biuro Podrozy на Михайловской набережной представит спектакль, отсылающий к знаменитой сатире Оруэлла. Эта история о маленьких поросятах, которых старейшины готовили стать послушными гражданами, чтобы поклоняться человеку, создателю своей счастливой вселенной. Беззаботное существование заканчивается, когда обнаруживается, что "граждан" отправляют на бойню. Зрителей ждет представление с водометами и огнем, подкидывающее важные темы для размышления.

Вход свободный, но нужна регистрация на сайте театра.