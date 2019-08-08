В Омске впервые поставят мюзикл с инвалидами-колясочниками

Омский мюзикл, главными героями которого станут люди с ограниченными возможностями, называется "Невозможное возможно". Осуществить необычный проект сибирякам помог президентский грант. Авторы сотрудничают с Омским музыкальным театром.

Вокальные партии будут исполнять профессионалы, а танцевать - колясочники. Уже известно, что в спектакле будут заняты восемь танцоров с ограниченными возможностями. Их определит кастинг.

А вот претендентка на главную роль уже есть. Юлия Курочкина - не новичок, увлечена танцами на колясках шестой год и даже защитила спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Теперь она сможет проявить талант в новом качестве.

- В основу сюжетной линии ляжет история одного из участников проекта. Мне эта тема тоже очень близка, поэтому я с большим воодушевлением согласилась участвовать в мюзикле, - призналась Юлия Курочкина. - Уверена, что мы справимся. И реально докажем всем, что невозможное возможно.

Стоит сказать, что президентский грант, который выиграли омичи, уже третий по счету. За их плечами - постановки спектакля-ревю, организация балов с участием колясочников, заслуженные награды всероссийских конкурсов.

- В этот раз мы получили 2,8 миллиона рублей, - сообщил "РГ" президент Омской областной общественной организации "Танцы без границ" Игорь Лавров. - Средства пойдут на создание оригинальной музыки, аранжировку, костюмы, декорации. Все участники проекта - из Омска. Думаю, что у нас получится эксклюзивный мюзикл, не только интересный местной публике, но и достойный гастролей.