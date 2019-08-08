Новости

Погибшая в ДТП под Новороссийском семья была из Челябинской области 12:23
Ижевчане сняли свадебное видео на свалке 12:22
Названы города России, в которых кошек предпочитают собакам 12:20
Омбудсмен рассказала о состоянии ингушской девочки после операции 12:19
Названа причина гибели бельгийского велогонщика в Польше 12:13
Почтовые отделения в аэропортах приняли 6 тысяч отправлений 12:12
В Болгарии начались массовые протесты медсестер 12:11
СМИ: "Спрут" могут вооружить боевым модулем "Эпоха" 12:06
Безопасность Tesla раскритиковали в министерстве транспорта 12:05
Разыскиваемого участника акции 27 июля в Москве задержали 11:56
На Кубани сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом 11:56
Раскрыты способы понять язык кошек 11:51
ООН презентовала "Руководство по спасению мира для лентяев" 11:47
Александр Овечкин посетил Великую Китайскую стену 11:47
Искусственный интеллект поймал сигналы из далекого прошлого 11:42
На Алтае обнаружили неизвестного науке паука-волка 11:37
Стало известно состояние водителей, попавших в ДТП под Новороссийском 11:36
"Барселона" и "Боруссия" приедут на юношеский турнир в Москву 11:36
Один из крупнейших банков Турции начал принимать карты "Мир" 11:35
В Омске впервые поставят мюзикл с инвалидами-колясочниками 11:34
Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом 11:27
На Сахалине впервые за шесть лет выявили заболевшего корью 11:25
Ространснадзор проверит ДТП с автобусом под Новороссийском 11:21
В Приангарье на Богучанском водохранилище затонул катер 11:20
Птенцы черного аиста вылупились в Московском зоопарке 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 11:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Омске впервые поставят мюзикл с инвалидами-колясочниками

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников

Омский мюзикл, главными героями которого станут люди с ограниченными возможностями, называется "Невозможное возможно". Осуществить необычный проект сибирякам помог президентский грант. Авторы сотрудничают с Омским музыкальным театром.

Фото: Петр Коннов
В Башкирии инвалид-колясочник стал для многих примером жизнестойкости

Вокальные партии будут исполнять профессионалы, а танцевать - колясочники. Уже известно, что в спектакле будут заняты восемь танцоров с ограниченными возможностями. Их определит кастинг.

А вот претендентка на главную роль уже есть. Юлия Курочкина - не новичок, увлечена танцами на колясках шестой год и даже защитила спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Теперь она сможет проявить талант в новом качестве.

- В основу сюжетной линии ляжет история одного из участников проекта. Мне эта тема тоже очень близка, поэтому я с большим воодушевлением согласилась участвовать в мюзикле, - призналась Юлия Курочкина. - Уверена, что мы справимся. И реально докажем всем, что невозможное возможно.

Стоит сказать, что президентский грант, который выиграли омичи, уже третий по счету. За их плечами - постановки спектакля-ревю, организация балов с участием колясочников, заслуженные награды всероссийских конкурсов.

- В этот раз мы получили 2,8 миллиона рублей, - сообщил "РГ" президент Омской областной общественной организации "Танцы без границ" Игорь Лавров. - Средства пойдут на создание оригинальной музыки, аранжировку, костюмы, декорации. Все участники проекта - из Омска. Думаю, что у нас получится эксклюзивный мюзикл, не только интересный местной публике, но и достойный гастролей.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова дала оценку работе посла США в России
Один из крупнейших банков Турции начал принимать карты "Мир"
Против Apple в России возбуждено дело
Власти Венесуэлы в знак протеста прервали переговоры с оппозицией
Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу