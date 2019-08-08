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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сдаваться не захотел

В Ингушетии уничтожен террорист
Текст: Алена Ларина (Магас)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(7932)
Спецслужбы Ингушетии уничтожили вербовщика в ряды незаконных вооруженных формирований. Спецоперация была проведена в селении Вознесенское Малгобекского района. Никто из силовиков и местных жителей не пострадал.

Ранним утром в среду дом, где, прятался террорист, взяли в кольцо сотрудники ФСБ. Преступник укрывался на окраине селения в неприметном одноэтажном доме. У силовиков была информация, что он хорошо вооружен. Тем не менее мужчине предложили сдаться без кровопролития. На что тот ответил огнем.

Спецназовцы взяли дом штурмом. Ответным огнем бандит был уничтожен. Рядом с ним нашли автомат, боеприпасы, несколько гранат. Кроме того, у вербовщика была самодельная взрывчатка.

Фото: Александр Данилюшин/ТАСС
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Ранее спецслужбы получили оперативные данные, что этот человек собирался осуществить в республике теракт. Для этого пытался завербовать несколько молодых людей себе в помощники, создав из них террористическую группу. Затем вербовщик планировал скрыться вместе с подельниками в Сирии, чтобы пополнить ряды зарубежных бандитских формирований. Спецоперация в селении Вознесенском, начавшаяся в половине пятого утра, длилась около двух с половиной часов. Введенный в селении режим контртеррористической операции был снят уже в семь часов утра. Оперативники выявляют пособников уничтоженного преступника.

Кстати, несколько лет назад в Ингушетии была уничтожена последняя ячейка бандподполья, причем несколько ее членов сдались добровольно. Сейчас в регионе организованных групп боевиков нет, а деятельность заезжих террористов вовремя пресекается.

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