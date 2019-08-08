Более 800 представителей строительного рынка, эксперты в области строительства, руководители крупнейших компаний-застройщиков, главы профильных ведомств, СРО, общественных организаций примут участие в Х Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".

Форум пройдет в Петербурге 25 сентября.

Как сообщают в Ассоциации СРО "БСК", выступившей организатором конференции, для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет проводиться онлайн-трансляция. В прошлые годы за пленарными заседаниями и тематическими секциями форума следили более десяти тысяч пользователей. В этом году рекорд может быть побит.

Интерес профессионального сообщества объясняется актуальностью обсуждаемых тем. Так, на конференции отдельные заседания будут посвящены реализации майских указов и нацпроекту "Жилье и городская среда" на федеральном и региональном уровнях, также разговор пойдет о стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.

Резонансными станут дискуссии о переходе жилищного строительства на проектное финансирование

Резонансными обещают стать дискуссии о переходе на проектное финансирование жилищного строительства, а также условиях достройки объектов по "старым" правилам. По действующим нормам эскроу-счета могут не применяться на объектах, готовых более чем на 30 процентов. Один из самых главных вопросов, который волнует строительную отрасль, - сроки подтверждения готовности объектов. Сейчас в законодательстве прописана дата - 1 октября 2019 года, но на конференции будут обсуждаться перспективы переноса этого срока на 1 января 2020-го.

Главными интересантами здесь выступают небольшие строительные компании, которые при переходе на проектное финансирование не смогут обеспечить стройку своими ресурсами и будут обращаться к банковским кредитам, что скажется на себестоимости квадратного метра.

В связи с нововведениями в законодательство строители все чаще говорят о необходимости поддержки отрасли. Эта тема также будет обсуждаться на конференции наряду с инструментами поддержки потенциальных покупателей жилья через существующие и планируемые программы по стимулированию спроса. Отдельно участники обсудят и последние нововведения в контрактной системе.

Огромное значение в строительном секторе имеет саморегулирование. Эксперты затронут на конференции проблемы СРО "желтой зоны", возможность "амнистии" компенсационных фондов саморегулируемых организаций и переход государственной экспертизы в сфере строительства на саморегулирование.

Участники будут говорить не только о законодательстве и нормативах. Так, на заседаниях обсудят инновационное развитие отрасли, внедрение BIM-технологий и энергосбережения в строительство, а также проект "Умный город" и вопросы качества строительства.

Зарегистрироваться на конференцию можно через ее официальный сайт https://rskconf.ru/.