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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Экипажи отряда кораблей и судов Северного флота, которые направляются в Арктику, провели учения по предотвращению террористических угроз. Они действовали в акватории Баренцева моря, где работает морская ледостойкая стационарная платформа "Приразломная".

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, эти тренировки провели антитеррористические подразделения, экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и палубных вертолетов Ка-27. Помощь в "спасении людей" в кризисной ситуации оказывало спасательно-буксирное судно "Памир".

"РГ" уже рассказывала о том, что очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа. Военные моряки пройдут по маршруту Северного морского пути до полуострова Таймыр, а затем до архипелага Северная Земля. В составе отряда и морские пехотинцы, которые будут отрабатывать высадку десанта на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране промышленного объекта.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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