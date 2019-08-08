Музей Анны Ахматовой объявил набор в I Открытую литературную школу

Открытая литературная школа, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург, 15-28 августа.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме объявил набор в первую Открытую литературную школу "Россия: диалог культур". Проект адресован как профессионалам - молодым авторам, публицистам, филологам, культурологам, так и всем, кто хочет познакомиться с современным литературным процессом в России и научиться "вдумчивому чтению" художественного текста.

В течение двух недель в Фонтанном доме каждый день будут проходить встречи с современными литераторами. Курс состоит из 12 лекций и мастер-классов, при этом каждая из встреч предполагает вводную лекцию куратора, спектакль-читку фрагмента произведения и диалог с автором. Руководители проекта - писатели Андрей Аствацатуров и Дмитрий Орехов. Режиссер читок - Ксения Никитина.

- Мы соберем на одной площадке знаковых писателей из разных регионов России для разговора о современной литературе и русском литературном языке. Обсуждения будут носить как теоретический характер, так и более прикладной - для начинающих авторов, - рассказывают организаторы школы.

Среди участников уже заявлены председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов, лауреат Букеровской премии Михаил Елизаров, прозаик и литературный критик, ответственный секретарь премии "Национальный бестселлер" Вадим Левенталь, лауреат премии имени Александра Грина Наринэ Абгарян, романисты Герман Садулаев, Ильдар Абузяров, Мария Ануфриева, мастер короткого рассказа Валерий Айрапетян.

В рамках встреч обсуждать обещают самые разные, но непременно актуальные для писателей вопросы. Например, расскажут о критериях отбора, этапах прохождения рукописей в издательствах и о том, почему эти самые издательства предпочитают романы сборникам рассказов. Затронут тему лицензионного контракта и авторского права. От сугубо прагматичных тем перейдут к более творческим: как справляться с неуступчивостью текста и героев, которые в какой-то миг начинают жить отдельной жизнью и не всегда слушаются автора? Как выбрать обложку для книги, какую роль в ней играют иллюстрации?

Поговорят также об особенностях современной отечественной прозы и ответственности автора перед языком, о влиянии социальных сетей на литературу и о том, почему писать снова стало модно.

Кстати, Открытая литературная школа приурочена сразу к нескольким важным датам: 130-летию Анны Ахматовой, 30-летию музея в Фонтанном доме, а также к столетию знаменитого петербургского Дома искусств. Именно Дом искусств объединил молодых поэтов и писателей в тяжелые послереволюционные годы и стал площадкой для творческого диалога и эксперимента.

В поддержку этого проекта был выделен грант Президента РФ.

Ну, и самое приятное: стать слушателем лекций можно совершенно бесплатно. Необходимо только заранее зарегистрироваться на сайте или в самом музее.