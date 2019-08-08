При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли два человека

Два человека погибли и шестеро пострадали в результате взрыва на военном полигоне в Неноксе под Северодвинском.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, на территории воинской части взорвался реактивный двигатель и начался пожар. Опасных выбросов не зафиксировано, радиационный фон в норме.

Травмы различной степени тяжести получили шесть сотрудников министерства обороны и предприятия-разработчика. Два специалиста скончались от полученных ранений. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают помощь.

На место ЧП из Архангельска вылетел вертолет санавиации с двумя бригадами медиков.

По предварительным данным, к взрыву могли привести работы, которые проводили гражданские специалисты.