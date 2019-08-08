Новости

В Швеции полиция расследует взрыв возле мэрии города Ландскруна 13:50
Сергей Румас примет участие в заседании Евразийского межправсовета 13:48
Медведев призвал восстанавливать воинские захоронения по всей стране 13:48
Медики предупредили о сильных скачках атмосферного давления 13:43
Абэ возглавит японскую делегацию на ВЭФ 13:42
Проверка ФСИН обнаружила в "Крестах" множество нарушений 13:37
Медведев рассказал, сколько денег получат регионы на ремонт автодорог 13:36
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли два человека 13:33
Опубликовано видео подъема автобуса из обрыва под Новороссийском 13:24
В Петербурге проезд в метро подешевеет до 30 рублей 13:20
"Славия" отказалась продавать "Спартаку" двух футболистов 13:19
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине 13:14
В Москве благоустроят дороги к 28 станциям МЦД 13:14
МВД предложило переформатировать бывшие посты ДПС в "зоны отдыха" 13:11
В Архангельской области произошел пожар в воинской части 13:10
В Тюменской области впервые имплантировали радужку глаза 13:04
В Западной Македонии обнаружена 2000-летняя нетронутая гробница 13:04
В британском колледже нашли древнее скрытое кладбище 12:45
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз 12:43
Можно ли выращивать овощи на придомовой территории многоэтажки 12:42
Зеленский пообещал легализовать казино на Украине 12:38
Какие улицы будут перекрыты 11 августа в Москве 12:33
В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов 12:33
Погибшая в ДТП под Новороссийском семья была из Челябинской области 12:23
Ижевчане сняли свадебное видео на свалке 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 13:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли два человека

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото: Александр Полегенько/РИА Новости Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Два человека погибли и шестеро пострадали в результате взрыва на военном полигоне в Неноксе под Северодвинском.

В Ачинском районе снят режим ЧС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, на территории воинской части взорвался реактивный двигатель и начался пожар. Опасных выбросов не зафиксировано, радиационный фон в норме.

Травмы различной степени тяжести получили шесть сотрудников министерства обороны и предприятия-разработчика. Два специалиста скончались от полученных ранений. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают помощь.

На место ЧП из Архангельска вылетел вертолет санавиации с двумя бригадами медиков.

По предварительным данным, к взрыву могли привести работы, которые проводили гражданские специалисты.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев призвал восстанавливать воинские захоронения по всей стране
Захарова дала оценку работе посла США в России
Один из крупнейших банков Турции начал принимать карты "Мир"
Против Apple в России возбуждено дело
Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу