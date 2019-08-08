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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксклюзивная пилюля

Ученые уходят от стандартных добавок
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Ученые Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского госуниверситета создали мультиминеральный комплекс для профилактики и коррекции элементного дисбаланса у жителей северных территорий и Арктики. О ноу-хау "РГ" рассказала доктор медицинских наук, профессор Ирина Виноградова.

Ирина Анатольевна, в чем суть разработки?

Ирина Виноградова: Практически все мы живем в биогеохимической провинции - есть такой термин. В России очень мало областей, на которых было бы сбалансированное количество макро- и микроэлементов. Где-то дефицит йода, фтора, а где-то, наоборот, слишком много меди, кобальта, железа, свинца. Все это влияет на организм человека. Например, из-за нехватки кальция и фтора повышенная заболеваемость кариесом зубов. Из-за недостатка йода страдает щитовидная железа. Дефицит селена, магния, кальция повышает риск развития камней в почках и т.д. Понятно, что территория территории рознь, и поэтому стоит знать свои показатели.

Персональный подход намного эффективнее: человек получит то, что ему необходимо

А что вы конкретно анализировали и у кого?

Ирина Виноградова: Волосы и ногти долго хранят сведения о состоянии элементной системы организма и дают объективную картину того, что в организме есть, а чего нет. Мы сравнили показатели детей, молодых людей и жителей старше 60 лет.

Скажем, при составлении элементного "портрета" молодого человека оказалось, что он имеет характерные черты так называемого "северного типа" с дефицитом жизненно важных микроэлементов: кобальта, кальция, меди и магния. Такого рода элементный дисбаланс может приводить к снижению адаптационных резервов организма. У представителей старшего поколения значительно нарушен обмен макро- и микроэлементов.

Фото: iStock
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Но есть же самые разнообразные витаминные комплексы, пищевые добавки, в том числе и зарубежные?

Ирина Виноградова: Конечно. И выбор достаточный. Но обычно фармацевтические заводы делают стандартные добавки, ориентируясь на среднестатистического гражданина. И человек проживающий, например, в Китае, США и в России, будет иметь совершенно разные и витаминные, и минеральные статусы. Не зная о своем статусе, принимая любые добавки, можно что-то "переедать", а чего-то и не добирать. Надо сказать, что в составе нашего мультиминерального комплекса нет витаминов. Мы считаем, что люди восполняют их потребность овощами и фруктами. А вот минералов может не хватать. Наша добавка - персонифицированная. Пока такой в России нет.

Насколько подобные минеральные добавки востребованы?

Ирина Виноградова: Элементоз, то есть недостаточность, может привести к заболеванию. А минеральная добавка позволит предупредить возникновение недуга. Пришел человек, сдал свои волосы или ногти, определил спектр минералов, выяснил, чего и сколько не хватает, и заказал свою капсулу. Наша - идея. Понятно, что воплощением ее в жизнь должны заниматься производственные аптеки, анализы делать сертифицированные лаборатории. В любом случае такой персональный подход намного эффективнее: человек получит ровно то и столько, что ему необходимо.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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