Снятую на телефон драму выпустят в прокат после фестиваля в Выборге

Лента омского режиссера Бориса Гуца "Смерть нам к лицу", снятая на камеру мобильного телефона, может выйти в широкий прокат. Об этом стало известно во время кинофестиваля "Окно в Европу", который на днях завершится в Выборге.

Как рассказал "РГ" сам режиссер, съемки велись с двух мобильников. Гуц подчеркивает, камера в смартфоне это такой же инструмент, как и любая другая камера, поэтому страха за качество не было. Все остальное: монтаж, запись звука, сведение и цветокоррекция проходило на студии.

"У нас вообще обычный индустриальный подход к производству фильма: просто мы заменили большую камеру на мобильную. Это дает больше свободы и повышает скорость съемки", - отметил Борис.

Также режиссер признался, что "Смерть нам к лицу" это фильм о его отношении к смерти. В основе сюжета лежит несколько реальных историй, в том числе и его личная. Четыре года назад, Борис перенес клиническую смерть.

На протяжении всего фильма, актеры спокойно шутят на эту тему. Но за юмором скрывается отношение главной героини к своей болезни. Девушка неизлечимо больна. Переводя все в шутки, она старается сделать все, чтобы близкие как можно легче пережили ее уход. Героиня адекватно оценивает ситуацию, в то время как ее муж пытается найти деньги на лечение, которое ее не спасет. Этот фильм не о болезни, он о ее разном восприятии людьми.

"Идея появилась совместно с моей ученицей Марией Онипкиной из Челябинска, где я вел мастерскую в местном институте культуры. Потом я развил минутный этюд Марии в полнометражный сценарий. Кстати, это мое первое кино, которое снимаю не за свой счет", - комментирует режиссер.

К слову, в прошлом году, Борис Гуц уже принимал участие в фестивале "Окно в Европу". Фильм "Фагот" стал первой полнометражной кинокартиной в России снятой на мобильный телефон. Эта работа была отмечена сразу двумя дипломами, один от президента Гильдии киноведов и кинокритиков России, другой - от президента самого кинофестиваля.