Снятую на телефон драму выпустят в прокат после фестиваля в Выборге

Новости

В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов 12:33
Погибшая в ДТП под Новороссийском семья была из Челябинской области 12:23
Ижевчане сняли свадебное видео на свалке 12:22
Названы города России, в которых кошек предпочитают собакам 12:20
Омбудсмен рассказала о состоянии ингушской девочки после операции 12:19
Названа причина гибели бельгийского велогонщика в Польше 12:13
Почтовые отделения в аэропортах приняли 6 тысяч отправлений 12:12
В Болгарии начались массовые протесты медсестер 12:11
СМИ: "Спрут" могут вооружить боевым модулем "Эпоха" 12:06
Безопасность Tesla раскритиковали в министерстве транспорта 12:05
Разыскиваемого участника акции 27 июля в Москве задержали 11:56
На Кубани сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом 11:56
Раскрыты способы понять язык кошек 11:51
ООН презентовала "Руководство по спасению мира для лентяев" 11:47
Александр Овечкин посетил Великую Китайскую стену 11:47
Искусственный интеллект поймал сигналы из далекого прошлого 11:42
На Алтае обнаружили неизвестного науке паука-волка 11:37
Стало известно состояние водителей, попавших в ДТП под Новороссийском 11:36
"Барселона" и "Боруссия" приедут на юношеский турнир в Москву 11:36
Один из крупнейших банков Турции начал принимать карты "Мир" 11:35
В Омске впервые поставят мюзикл с инвалидами-колясочниками 11:34
Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом 11:27
На Сахалине впервые за шесть лет выявили заболевшего корью 11:25
Ространснадзор проверит ДТП с автобусом под Новороссийском 11:21
В Приангарье на Богучанском водохранилище затонул катер 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 11:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Снятую на телефон драму выпустят в прокат после фестиваля в Выборге

Текст: Яна Баскова (Ленинградская область)

Лента омского режиссера Бориса Гуца "Смерть нам к лицу", снятая на камеру мобильного телефона, может выйти в широкий прокат. Об этом стало известно во время кинофестиваля "Окно в Европу", который на днях завершится в Выборге.

Фото: Пресс-служба Калининградского драматического театра
Фестиваль "Башня" соберет в Калининграде 12 театров

Как рассказал "РГ" сам режиссер, съемки велись с двух мобильников. Гуц подчеркивает, камера в смартфоне это такой же инструмент, как и любая другая камера, поэтому страха за качество не было. Все остальное: монтаж, запись звука, сведение и цветокоррекция проходило на студии.

"У нас вообще обычный индустриальный подход к производству фильма: просто мы заменили большую камеру на мобильную. Это дает больше свободы и повышает скорость съемки", - отметил Борис.

Также режиссер признался, что "Смерть нам к лицу" это фильм о его отношении к смерти. В основе сюжета лежит несколько реальных историй, в том числе и его личная. Четыре года назад, Борис перенес клиническую смерть.

На протяжении всего фильма, актеры спокойно шутят на эту тему. Но за юмором  скрывается отношение главной героини к своей болезни. Девушка неизлечимо больна. Переводя все в шутки, она старается сделать все, чтобы близкие как можно легче пережили ее уход. Героиня адекватно оценивает ситуацию, в то время как ее муж пытается найти деньги на лечение, которое ее не спасет. Этот фильм не о болезни, он о ее разном восприятии людьми.

"Идея появилась совместно с моей ученицей Марией Онипкиной из Челябинска, где я вел мастерскую в местном институте культуры. Потом я развил минутный этюд Марии в полнометражный сценарий. Кстати, это мое первое кино, которое снимаю не за свой счет", - комментирует режиссер.

К слову, в прошлом году, Борис Гуц уже принимал участие в фестивале "Окно в Европу". Фильм "Фагот" стал первой полнометражной кинокартиной в России снятой на мобильный телефон. Эта работа была отмечена сразу двумя дипломами, один от президента Гильдии киноведов и кинокритиков России, другой - от президента самого кинофестиваля.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова дала оценку работе посла США в России
Один из крупнейших банков Турции начал принимать карты "Мир"
Против Apple в России возбуждено дело
Власти Венесуэлы в знак протеста прервали переговоры с оппозицией
Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу