В Мурманске на улице обнаружили отравляющие вещества

Опасную находку в Ленинском округе Мурманска обнаружили местные жители. Как сообщает ТАСС, сотрудники полиции изъяли на улице Туристов упаковку ампул с надписями "Фосген" и "Дифосген". В настоящее время специалисты изучают содержимое ампул.

Оба вещества являются отравляющими веществами и ядами, представляющими смертельную опасность для человека. В случае нахождения веществ в смертельной концентрации противоядия к ним не существует.

В районе обнаружения подозрительных ампул находятся такие социальные объекты, как детский сад № 40, прогимназия № 61, а также поликлиника Управления ФСБ по Мурманской области. Кроме того, неподалеку расположено Семеновское озеро, популярное место отдыха мурманчан.