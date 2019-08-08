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08.08.2019 14:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманске на улице обнаружили отравляющие вещества

Текст: Евгений Малышев (Мурманск)

Опасную находку в Ленинском округе Мурманска обнаружили местные жители. Как сообщает ТАСС, сотрудники полиции изъяли на улице Туристов упаковку ампул с надписями "Фосген" и "Дифосген". В настоящее время специалисты изучают содержимое ампул.

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Оба вещества являются отравляющими веществами и ядами, представляющими смертельную опасность для человека. В случае нахождения веществ в смертельной концентрации противоядия к ним не существует.

В районе обнаружения подозрительных ампул находятся такие социальные объекты, как детский сад № 40, прогимназия № 61, а также поликлиника Управления ФСБ по Мурманской области. Кроме того, неподалеку расположено Семеновское озеро, популярное место отдыха мурманчан.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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