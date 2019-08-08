В Петербурге проезд в метро подешевеет до 30 рублей

В сентябре в Петербурге проезд в метрополитене по карте "Мир" подешевеет с 45 до 30 рублей, сообщает комитет по тарифам Северной столицы.

Льгота будет действовать при оплате картой "Мир" и "Единой картой петербуржца". Если пользователь будет использовать только банковскую карту, то проезд составит 35 рублей.

В комитете признают, что банковскими картам в Петербурге оплачивают проезд не так уж и часто, хотя такая техническая возможность есть. Льготный тариф призван стимулировать граждан чаще выбирать именно такой способ оплаты.

Известно, что разницу между базовым и льготным тарифом будет оплачивать не бюджет города, а "Национальная система платежных карт".

В комитете по тарифам отмечают, что чисто гипотетически аналогичная льгота может быть введена и на наземном транспорте.

Стоит отметить, что 45 рублей за проезд в метро платят сейчас те, кто использует банковскую карту или приобретает жетон. Многие пассажиры используют карту оплаты "Подорожник", при ее использовании цена каждой из первых десяти поездок в месяц составляет 36 рублей. При более частом пользовании картой цена за поездку уменьшается до 32 рублей.