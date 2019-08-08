В Санкт-Петербурге появилась новая пешеходная зона

Барный квартал в центре Петербурга на пересечении улиц Думской и Ломоносова в выходные и праздники стал пешеходным. На улицах появились соответствующие знаки.

Кроме того, как сообщили в "Дирекции по организации дорожного движения", на Думской ввели запрет на остановку машин с 22.00 до 07.00.

Думская, одна из старейших улиц города, сейчас известна обилием баров и ночных клубов. В пределах небольшого квартала находится около 40 заведений - такой концентрации баров нет больше нигде в стране.

Между тем, главная ресторанная улица города в выходные дни также может стать пешеходной. Ограничение движения и введение платной парковке на улице Рубинштейна обсуждается администрацией Центрального района.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу района Максима Мейскина, платная парковка там может появиться уже осенью, при этом часть средств будет направляться на благоустройство самой улицы.