В спальных кварталах Петербурга появятся общественные пространства

Северная столица развивает центры общественного притяжения. В каждом районе города создадут прогулочные зоны, креативные кластеры, площадки для занятий спортом. Какие именно объекты появятся на карте, будут решать сами горожане.

Интерес к теме со стороны властей объясняется просто: общественные пространства значительно повышают экономическую и инвестиционную привлекательность территории. Но задача не так проста, понятие "общественное пространство" очень размытое, стандартов, по которым создавались бы такие проекты, пока нет.

Декан архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) Федор Перов говорит, что очень часто под общественным пространством понимается заасфальтированная улица, где стоят лавочки и высажены деревья.

- Но это просто благоустроенная улица и ничего больше, - указал эксперт. - Все улицы должны быть благоустроенными. А общественное пространство - это нечто большее, это центр притяжения, куда готовы приезжать со всего города.

В Санкт-Петербурге таких центров притяжения много, правда, пока они расположены в основном в районах исторической застройки. Тот же Летний сад - это вполне себе общественное пространство, проверенное временем.

Но не вся зона исторической застройки в Петербурге такая. Например, на Выборгской стороне как таковых общественных пространств нет, и уже много лет местные жители и власти обсуждают, как вдохнуть жизнь в эту территорию. Жилая застройка здесь перемешивается с промышленной. Многие предприятия были построены в конце XIX века, и их корпуса охраняются как объекты культурного наследия. Современные предприятия постепенно переводятся за пределы города.

А на освободившиеся участки приходят застройщики. Уже сейчас в Выборгском районе живет около 520 тысяч человек, а после того как на территории "серого пояса" завершится редевелопмент, прибавится еще несколько десятков тысяч человек.

Общественные пространства повышают экономическую привлекательность территории

В этом году выпускники архитектурного факультета СПбГАСУ подготовили свою концепцию редевелопмента Выборгской стороны. В ее основе принципиально иная планировка территории, которая позволяет образовать здесь общественные пространства. Федор Перов говорит, что оптимальнее всего продумывать места, где могли бы быть расположены такие локации, еще на этапе планировки. Тогда есть возможность создать действительно уникальный архитектурный объект, который мог бы стать реальным центром притяжения.

В условиях, когда застройка территории уже состоялась, простора для креатива остается немного. И это является главным сдерживающим фактором для обустройства общественных пространств в спальных районах. Единственным инструментом для трансформации среды становится благоустройство территории - установка оригинальных лавок, фонарей.

Но в Петербурге планка должна быть выше, ведь новые пространства будут вступать в конкуренцию с уже имеющимися в центре. Они могут привлечь местных жителей, но не факт, что перетянут на себя потоки из центра города.

И все-таки есть возможности даже на имеющихся территориях создавать объекты, которые смогут стать полноценными общественными пространствами. Ярким примером является проект сада у Ивановского карьера в Невском районе. Еще несколько лет назад эту локацию местные жители старались обходить стороной.

Сейчас создан проект, предусматривающий благоустройство береговой линии, установку деревянных настилов, нестандартного игрового оборудования. Также вдоль зоны отдыха проложат велодорожки, на территории оборудуют амфитеатр со сценой и навесом и построят скейт-парк. Общая стоимость работ по облагораживанию локации у карьера составит 246 миллионов рублей.

В том, что эта территория станет общественным пространством, в городском комитете по благоустройству не сомневаются: жители Невского района долгие годы, несмотря на то, что территория была откровенно заброшена, проводили здесь выходные.

К созданию общественных пространств в Петербурге подключаются и инвесторы. Так, на месте завода "Севкабель" на Васильевском острове в прошлом году появилось полноценное общественное пространство, инициатором выступило самое предприятие, которое перенесло свои мощности из исторического здания. Сейчас в "Севкабеле" нет отбоя от арендаторов, здесь регулярно проводятся концерты и выставки, а многие горожане просто приезжают сюда, чтобы полюбоваться открывающимся видом на Финский залив.

- Наличие в шаговой доступности общественного пространства резко повышает цены на недвижимость в округе, - рассказала риелтор Ольга Пашкова. - Например, строительные компании, зная это, часто позиционируют благоустройство своей территории как создание своего собственного общественного пространства, "для избранных". Так, после открытия "Парка 300-летия" в свое время выросли цены на квартиры в этой части Приморского района, хотя до открытия станции метро в этой локации было еще далеко. Таких примеров много.

Пашкова говорит, что появление общественных пространств в спальных районах, превращение депрессивных локаций в центры общественного притяжения может стереть разницу между ценами на недвижимость в разных районах города, которая в Петербурге и так не так уж и велика.