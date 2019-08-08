В Великом Новгороде снесли старейшую городскую баню

Внезапный снос старейшей городской бани в Великом Новгороде вызвал широкий общественный резонанс. Местные краеведы обращались с инициативой о признании здания на набережной Александра Невского объектом культурного наследия, но мэрия не смогла воспрепятствовать сносу.

Баня №1 была построена в 1937 году по проекту известного новгородского архитектора Ильи Кушнира и стала для многих новгородцев культовым и любимым местом. Из-за аварийного состояния здания с марта 2011 баня не функционировала.

Стоимость ремонта оценивалась в 56 миллионов рублей, что депутаты посчитали чрезмерной нагрузкой для городского бюджета, поэтому в 2012 году баня была приватизирована. Собственник планировал построить на месте бани СПА-комплекс стоимостью в один миллиард рублей, но до дела так и не дошло.

Этой весной встал вопрос о присвоении зданию охранного статуса. В мае состоялось заседание совета при инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области. Члены совета поддержали предложение о включении здания бани в перечень объектов культурного наследия.

Но получить охранный статус баня не успела: 31 июля новый собственник подал в мэрию уведомление о сносе, и уже 2 августа экскаваторы уничтожили портик с четырьмя колоннами, который и представлял основную культурную ценность.