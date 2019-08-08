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08.08.2019,  
21:51
Текст:  Николай Грищенко

Эсминец США Porter взят под контроль Черноморским флотом

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Вошедший в акваторию Черного моря американский ракетный эсминец Porter взят под сопровождение ВМФ России.

Как сообщают РИА Новости, непосредственный контроль за действиями корабля США осуществляет сторожевик Черноморского флота "Сметливый".

Хотя российский сторожевой корабль имеет меньшие размеры по сравнению с американским фрегатом, но несколько превосходит его в противокорабельном вооружении. Новые ракеты Х-35У способны поразить морскую цель на расстоянии от 20 до 260 километров, тогда как американские Harpoon бьют на дистанции от 90 до 220 километров.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Ракетный эсминец Porter спущен на воду в 1997 году, получил бортовой номер 78 и приписан ко второй эскадре Атлантического флота США. Вместе с тремя другими эскадренными миноносцами Porter базируется в Испании и является частью развертываемой в Европе системы ПРО. 7 апреля 2017 года эсминец участвовал в ударе крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.

Отметим, что с начала года американские боевые корабли в четвертый раз заходят черноморские воды. По мнению командующего Шестым флотом США Лизы Франкетти, военно-морские операции американцев в Черном море "способствуют созданию прочных отношений, которые необходимы для региональной стабильности".

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