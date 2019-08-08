Одна из бывших государственных дач в южнобережном поселке Нижняя Ореанда в Крыму, где любил отдыхать генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продана за 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина. После завершения сделки средства поступят в бюджет республики.

Назвать покупателя министр не смогла, подтвердив лишь оформленный акт сделки купли-продажи и цену, за которую объект был продан. Известно, что историческую виллу приобрела одна из российских структур. Принципиальное решение о выставлении на торги бывшей госдачи "Глициния" в марте принял парламент Крыма.

Дача "Глициния" была возведена в 1955 году для Никиты Хрущева. На склоне горы Могаби ее построили всего за год. На общей территории рядом находились госдачи N 1 и N 2. Здесь любили отдыхать Леонид Брежнев и Юрий Андропов.

"Глициния" расположена в одном из красивейших уголков Южного берега Крыма, всего в 50 метрах от кромки моря. Особняк включает 14 комнат, обеденный зал на 40 персон, каминный зал и два бассейна с морской водой. Интерьер залов отделан красным деревом. Вокруг на 27 гектарах разбит парк, есть и собственный пляж. Однако по сегодняшним меркам основное здание "Глицинии" выглядит весьма скромным. Зато, несомненно, представляет историческую ценность. Впервые Хрущев приехал сюда на отдых уже в 1956 году.

- Государственные дачи в Крыму имели все руководители Советского государства, начиная со Сталина, - рассказал "РГ" директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. - Причем у Сталина дача в Крыму появилась достаточно поздно, уже после войны. А при Хрущеве был сформулирован сам термин "госдачи", и создано специальное подразделение для строительства и управления ими.

Никита Сергеевич принимал в "Глицинии" немало именитых гостей. Одним из самых известных стал лидер Югославии Иосип Броз Тито, вместе с которым Хрущев прилетел в Крым после охоты в Югославии. Но настоящую известность крымские виллы для первых лиц страны обретают при Брежневе, регулярно отдыхавшем в Крыму.

- Со времени Леонида Ильича и вплоть до конца советской эпохи в политологических словарях СССР утвердилось понятие "крымские встречи", - рассказал историк. - В те годы в Крыму, в том числе в "Глицинии", побывали все руководители стран социалистического блока, лидеры мирового коммунистического движения.

К концу 80-х годов прошлого века курортная Ялта разрослась настолько, что вплотную приблизилась к охраняемому объекту. "Глициния" перестала соответствовать критериям безопасности первых лиц государства. Тогда для Горбачева было выбрано новое место для будущей дачи на мысе Сарыч. Так в Крыму появилась последняя госдача СССР N 11, или "Заря". Там первый и последний президент страны и встретил августовский путч. "Глициния" первых лиц больше не принимала. Какое-то время там был пансионат... А в этом 2019 году дачу внесли в список объектов приватизации.