Матч РПЛ "Тамбов" - "Краснодар" перенесли с 17 на 18 августа

Российская премьер-лига (РПЛ) согласовала перенос встречи 6-го тура "Тамбов" - "Краснодар".
Матч перенесли на один день - с 17 августа, как планировалось ранее, на 18 августа 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте ФК "Краснодар".
Таким образом, матч состоится в воскресенье, 18 августа, на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.
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