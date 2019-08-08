На Дону поисковики во время раскопок обнаружили немецкие бункеры

Под Таганрогом поисковики Ростовской области обнаружили бункеры, построенные вермахтом для обороны во время кровопролитных боев на Миус-фронте.

В аккаунте "Миус-фронта" сообщается, что туннели, выкопанные в грунте, найдены под землей на глубине 2,5 метра. Входы в них укреплены железобетонными кольцами.

Использовали туннели, по мнению руководителя поискового движения Андрея Кудрякова, в качестве бомбоубежищ. Время в них остановилось в августе 1943 - тогда наши войска начали наступление, выбив врага с донской земли. Убежища не помогли.

Уже найдены некоторые предметы экипировки солдат, например, проржавевшая каска, бутылки от шнапса, консервные банки. Продвигаться внутрь тоннеля приходится со чрезвычайной осторожностью, пройдено пока всего десять метров тоннеля, ведь подземные галереи могут быть заминированы.