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08.08.2019 12:18
Проект: В регионах

Началась подкачка воды в Волго-Ахтубинскую пойму

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
2,5 миллиона кубометров воды будет дополнительно подано в Каширинский и Краснослободский тракты, чтобы наполнить ерики и озера Волго-Ахтубинской поймы и обеспечить население влагой. В 2019 году естественная наполняемость пойменных водоемов в меженный период ниже, чем в предшествующие годы.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, два упомянутых тракта объединяют все водные объекты поймы. Их искусственное наполнение позволит напитать связанные с ними ерики и повысить уровень грунтовых вод.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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С 2014 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова администрация использует комплексный подход к обводнению территории природного парка. Прежде всего это расчистка русел. За это время провели экологическую реабилитацию 30 процентов протоков. В 2019-2020 годах при поддержке федерального центра планируется выполнить земляные работы на еще 22 ериках и озерах, построить новые водопропускные сооружения.

В частности, уже начали возводить девять водовыпусков возле хуторов Закутский, Чапаевец, Невидимка и Сахарный. В целом до 2024 года на территории поймы предстоит расчистить и восстановить 93 водных объекта, построить 72 водопропускных сооружения.

Кроме того, началось проектирование обводнения поймы с помощью специальной насосной станции. Реализация масштабного проекта обойдется ориентировочно в 15 миллиардов рублей. Будут привлечены средства федерального бюджета. Инженеры разрабатывают разные варианты - от строительства канала в обход города Волжского до прокладки туннелей под кварталами.

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